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الرياضة

الزمالك وزيزو.. «مرحلة التحقيق»!

الزمالك وزيزو.. «مرحلة التحقيق»!
17 ابريل 2025 09:12

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي الزمالك المصري استدعاء أحمد مصطفي زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم، للتحقيق يوم السبت المقبل، على خلفية تغيبه عن التدريبات.
وذكر المركز الإعلامي للزمالك، أنه قام بإرسال خطاب رسمي مسجل بعلم الوصول إلى زيزو، لإخطاره بالتغيب عن الحضور للنادي لخوض التدريبات والمباريات منذ 10 أبريل الجاري، وإبلاغه بالعقوبات الموقعة عليه بسبب هذا الغياب.
وأضاف الزمالك أن ذلك يأتي في أول تحرك رسمي من جانبه بشأن موقفه تجاه زيزو، موضحاً أنه تم إخطار اللاعب بخطاب مسجل بعلم الوصول بموعد استدعائه للتحقيق معه يوم السبت المقبل في مقر النادي.
وفي الإطار نفسه، قام نادي الزمالك بإرسال خطاب للاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بتغيب اللاعب عن التدريبات والمباريات، رغم استمرار عقده حتى نهاية الموسم الجاري، وشدد النادي الأبيض على أن هذا الغياب يعد مخالفاً لبنود عقده مع النادي، كما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة المعمول بها داخلياً وخارجياً.
يذكر أن تقارير أخبارية أشارت إلى تعاقد الأهلي، الغريم التقليدي للزمالك، مع زيزو، الذي ينتهي عقده مع فريقه الحالي بنهاية الموسم الجاري، لكن النادي الأحمر لم يعلن عن ضمه اللاعب رسمياً بعد.

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