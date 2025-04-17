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الرياضة

لاوتارو يكتب التاريخ في ليلة طرد بايرن ميونيخ من «الأبطال»!

لاوتارو يكتب التاريخ في ليلة طرد بايرن ميونيخ من «الأبطال»!
17 ابريل 2025 10:29

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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حجز إنتر ميلان مكانه في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد «التعادل المثير» مع بايرن ميونيخ 2-2 على ملعب «سان سيرو»، بفضل فوزه 2-1 في ألمانيا. 
ودخل هاري كين المباراة برقم قياسي بلغ 100 هدف في 86 مباراة مع البايرن منذ انضمامه من توتنهام في «صيف 2023»، وبفضل هدفه أصبح اللاعب الإنجليزي الذي يسجل أمام أكبر عدد من الفرق في البطولة «21 فريقاً»، متقدماً على بول سكولز «20»، وبعدها تعادل لاوتارو مارتينيز للإنتر الذي قلب المباراة رأساً على عقب عندما أحرز بنجامين بافارد الهدف الثاني، قبل أن يتعادل إريك داير للبايرن بهدفه الأول في «الشامبيونزليج» هذا الموسم.
وأصبح مارتينيز لاعب الإنتر، ثاني لاعب أرجنتيني يسجل في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أوروبا، بعد ليونيل ميسي، ويتفوق عليه هيرنان كريسبو «9 مباريات» في نسخة «2002-2003» مع الإنتر.
كما أصبح مارتينيز أول لاعب أجنبي في إنتر ميلان يصل إلى 150 هدفاً في جميع المسابقات، وبشكل عام هو اللاعب السادس الذي يبلغ هذا الإنجاز في تاريخ النادي، ووصل الإنتر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في موسمين من الثلاثة الأخيرة، بعد أن بلغ «المربع الذهبي» مرتين من أصل 15 مشاركة له في البطولة، ويواجه العملاق الإيطالي نظيره العملاق الإسباني برشلونة، في نصف النهائي، في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة، وتم إقصاء بايرن ميونيخ من دوري أبطال أوروبا في ربع النهائي في 4 من المواسم الخمسة الماضية «باستثناء موسم 2023-2024»، بعد أن تأهل 8 مرات من 9 مشاركات في ربع النهائي قبل ذلك.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
إنتر ميلان
بايرن ميونيخ
هاري كين
لوتارو مارتينيز
ليونيل ميسي
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