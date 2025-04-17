فلامنجو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي بسداسية

ريو دي جانيرو (د ب أ)

اكتسح فريق فلامنجو ضيفه جوفينتود 6-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم، وشهدت أيضاً فوزبراجانتينو على سبورت ريسيفه 1-0، وميراسول على جريميو 4-1، وفلومينينسي على كورينثيانز 2-0، وبالميراس على إنترناسيونال 1-0، وسانتوس على أتلتيكو مينيرو 2-0، وسبورت كلوب فيتوريا على فورتاليزا 2-1.

وأنهى فلامنجو الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة سجلها إيريك بولجار وجونزالو بلاتا ودانيلو في الدقائق 13 و18 و22، وفي الشوط الثاني، أضاف فلامنجو ثلاثة أهداف أخرى عن طريق جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة 56 وبيدرو جيليرمي «هدفين» في الدقيقتين 71 و81.

ورفع فلامنجو رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بالميراس، وتوقف رصيد جوفينتود عند 6 نقاط في المركز السابع.

وبهذا الفوز حافظ فلامنجو على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة، وفي المقابل، كانت هذه الخسارة هي الثانية لجوفينتود في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين.