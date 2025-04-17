الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فلامنجو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي بسداسية

فلامنجو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي بسداسية
17 ابريل 2025 10:34

ريو دي جانيرو (د ب أ)

أخبار ذات صلة
بالميراس يتصدر الدوري البرازيلي رغم مطاردة فاسكو دي جاما
ممفيس يُعيد «بريق كورينثيانز» البرازيلي بـ 760 ألف يورو

اكتسح فريق فلامنجو ضيفه جوفينتود 6-0 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري البرازيلي لكرة القدم، وشهدت أيضاً فوزبراجانتينو على سبورت ريسيفه 1-0، وميراسول على جريميو 4-1، وفلومينينسي على كورينثيانز 2-0، وبالميراس على إنترناسيونال 1-0، وسانتوس على أتلتيكو مينيرو 2-0، وسبورت كلوب فيتوريا على فورتاليزا 2-1.
وأنهى فلامنجو الشوط الأول متقدماً بثلاثة أهداف نظيفة سجلها إيريك بولجار وجونزالو بلاتا ودانيلو في الدقائق 13 و18 و22، وفي الشوط الثاني، أضاف فلامنجو ثلاثة أهداف أخرى عن طريق جيورجيان دي اراسكايتا في الدقيقة 56 وبيدرو جيليرمي «هدفين» في الدقيقتين 71 و81.
ورفع فلامنجو رصيده إلى عشر نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام بالميراس، وتوقف رصيد جوفينتود عند 6 نقاط في المركز السابع.
وبهذا الفوز حافظ فلامنجو على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراة، وفي المقابل، كانت هذه الخسارة هي الثانية لجوفينتود في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في مباراتين.

فلامنجو
الدوري البرازيلي
بالميراس
آخر الأخبار
فلامنجو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي بسداسية
الرياضة
فلامنجو يعتلي صدارة الدوري البرازيلي بسداسية
اليوم 10:34
لاوتارو يكتب التاريخ في ليلة طرد بايرن ميونيخ من «الأبطال»!
الرياضة
لاوتارو يكتب التاريخ في ليلة طرد بايرن ميونيخ من «الأبطال»!
اليوم 10:29
كولومبيا تعلن حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء
الأخبار العالمية
كولومبيا تعلن حالة طوارئ صحية بسبب الحمى الصفراء
اليوم 10:19
"أسبوع أبوظبي للصحة" يناقش مستقبل الطبيب في عصر التكنولوجيا المتقدمة
علوم الدار
"أسبوع أبوظبي للصحة" يناقش مستقبل الطبيب في عصر التكنولوجيا المتقدمة
اليوم 09:51
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يهنئون الرئيس السوري بذكرى عيد الجلاء
اليوم 09:47
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©