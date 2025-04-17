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الرياضة

«ليدي جاجا» تمنع إقامة «نهائي الشارقة وليون» على «الملعب الوطني»

«ليدي جاجا» تمنع إقامة «نهائي الشارقة وليون» على «الملعب الوطني»
17 ابريل 2025 12:00

علي معالي (أبوظبي)

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لن يتمكن فريق الشارقة من خوض المباراة النهائية لدوري «أبطال آسيا 2» ضد فريق ليون سيتي سايلزر يوم 18 مايو المقبل، على «الملعب الوطني» في سنغافورة، حيث يستضيف أولى حفلات المغنية والممثلة الأميركية الشهيرة «ليدي جاجا»، التي تقام في سنغافورة خلال هذه الفترة، وهناك مفاضلة بين ملعبين هما بيشان، وجالان بيسار لاختيار واحد منهما لاستضافة النهائي، وبطبيعة الحال فإن عدم إقامة النهائي على الملعب الوطني يعتبر مهماً لفريق الشارقة، حيث يسع هذا الملعب لـ55 ألف متفرج، ولكن الملعبين الآخرين ما بين 5 و6 آلاف متفرج فقط.
ومن المرجح أن تقام المباراة على استاد جالان بيسار، وهو الملعب الخاص بفريق يونج ليونز، الذي يحتل المركز الثامن من أصل 9 فرق في الدوري السنغافوري، وخلال الفترة المقبلة سوف يجتمع مسؤولو الاتحاد الآسيوي مع الاتحاد السنغافوري لتحديد الملعب بشكل نهائي.
ويعيش نادي ليون سيتي سايلرز حالياً فترة زاهية في تاريخه، كونه يتأهل للمرة الأولى لنهائي دوري أبطال آسيا 2، وهو نفس الموقف بالنسبة لفريق الشارقة أيضاً، وبالتالي فإن النهائي سيكون له مذاق خاص بين فريقين يتواجدان للمرة الأولى في النهائي القاري المثير، وهذا الفريق السنغافوري يعيش موسماً استثنائياً، حيث تنتظره كتابة تاريخ مهم في مسيرته، وكذلك لكرة القدم في سنغافورة بداية من نهائي دوري أبطال آسيا 2، حيث سيواجه متصدر الدوري السنغافوري الممتاز أيضاً مع نادي «بروناي دي بي إم إم» في نصف نهائي كأس سنغافورة، حيث تُقام مباراة الذهاب في 22 أبريل، والإياب في 27 مايو، بعد أيام قليلة من نهائي آسيا 2، كما أن الفريق يتصدر حالياً الدوري المحلي بفارق مُريح عن أقرب منافسيه برصيد 62 نقطة من 26 مباراة مقابل 57 نقطة لفريق تامبنيز روفرز من 27 مباراة.
ويبدو أن الصربي ألكساندر رانكوفيتش مدرب فريق ليون سيتي، ما زال غير مصدق ما حدث لفريقه، بعد التأهل للنهائي القاري على حساب سيدني الأسترالي 2-1 بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، حيث قال: «قلت بالأمس إنني ما زلت أنتظر من يوقظني.. لكن الآن، بصراحة، لا أريد أن أستيقظ، أريد أن أستمر في الحلم، ولنأمل أن نصل إلى النهاية».

ليدي غاغا
الشارقة
دوري أبطال آسيا
سنغافورة
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