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الرياضة

مدرب ليون يشعر بالقلق من تهديد مانشستر يونايتد

مدرب ليون يشعر بالقلق من تهديد مانشستر يونايتد
17 ابريل 2025 12:21

 
لندن (د ب أ)

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يشعر باولو فونسيكا، مدرب أولمبيك ليون الفرنسي، بالقلق من التهديد الذي يشكله مانشستر يونايتد الإنجليزي الجريح، الذي لم يتبق له شيء يلعب من أجله سوى بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وبعدما تلقى مانشستر يونايتد خسارته الـ 14 في الدوري الإنجليزي هذا الموسم أمام نيوكاسل، يوم الأحد الماضي، تراجع ترتيب الفريق الملقب بـ «الشياطين الحمر» إلى المركز الرابع عشر في ترتيب المسابقة، التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 20 لقباً، مع كون بطولة الدوري الأوروبي بمثابة الفرصة الأخيرة لمانشستر يونايتد، لتجنب الخروج دون ألقاب هذا الموسم، يدرك فونسيكا أن الفوز في هذه المباراة هو كل شيء أو لا شيء بالنسبة لمضيفه بعد تعادل الفريقين 2 - 2 في ذهاب دور الثمانية للمسابقة القارية، يوم الخميس الماضي.
وقال فونسيكا في المؤتمر الصحفي الذي عقده للحديث عن اللقاء، الذي يقام بملعب «أولد ترافورد»: «ستكون هذه أفضل مباراة لمانشستر يونايتد هذا الموسم، لأنها مباراة حاسمة لهم. ربما يخوضون مباراة مفصلية لموسمهم».
أضاف فونسيكا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»: «صحيح أنهم مختلفون في الدوري، لكنهم قدموا أداءً جيداً في الدوري الأوروبي».
شدد المدرب البرتغالي: «يتعين علينا أن نقنع أنفسنا بأننا سنلعب ضد النسخة الأفضل من مانشستر يونايتد، اللعب في أولد ترافورد ميزة لهم، ولكنه أيضاً يشكل امتيازاً لنا».

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
ليون
مانشستر يونايتد
باولو فونسيكا
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