الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الخماسي الحديث» يشارك في بطولتي «غرب آسيا» و«العربية» بالكويت

«الخماسي الحديث» يشارك في بطولتي «غرب آسيا» و«العربية» بالكويت
17 ابريل 2025 13:00

علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
مساعد مدرب الوصل يقود دهوك إلى أول ألقابه الخليجية
مصر والكويت تؤكدان ضرورة إعادة إعمار غزة ورفض التهجير

يستعد منتخب الخماسي الحديث للمشاركة في بطولتي كأس غرب آسيا، والعربية لرياضة «ليزر رن»، والتي تستضيفها دولة الكويت، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو 2025، بمشاركة سبع دول من غرب آسيا و10 منتخبات عربية.
يرأس البعثة الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ويُرافقها عائشة سيف الصيري، الأمين العام للاتحاد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير هذه الرياضة الأولمبية، وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الإقليمية، والدعم الكبير الذي تجده هذه الرياضة، سواء من وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، إضافة إلى التعاون الكبير من الأندية، خاصة مليحة وكلباء في تطوير ونشر رياضة الخماسي الحديث.
يضم المنتخب نخبة من اللاعبين المميزين، وهم مهير مانع البلوشي، وسالم محمد الدرمكي، ومحمد راشد عبيد «كلباء»، وذياب عمر الكتبي، وعبدالله عيسى آل علي الكتبي «مليحة»، وتغادر البعثة إلى الكويت يوم 30 أبريل الجاري عبر مطار دبي الدولي، استعداداً للمشاركة في النسخة الأولى من نوعها لهذه البطولة، والتي تقام بتنظيم مشترك بين اتحاد غرب آسيا والاتحاد العربي للخماسي الحديث، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون الرياضي الإقليمي، وتوفير بيئة تنافسية تحتضن المواهب العربية.
وقالت الدكتورة هدى المطروشي: «تُعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لمنتخبنا في هذه البطولة منذ تأسيسها، وهو ما يُمثل محطة مفصلية في تاريخ الاتحاد، وفرصة مهمة لاكتساب الخبرة وتطوير الأداء من خلال الاحتكاك بأفضل لاعبي المنطقة».
وأكدت هدى المطروشي أن المشاركة في هذا الحدث تمثل دافعاً كبيراً للمنتخب الوطني، وفرصة لتعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، مشيرة إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتواجد المنتخب في مثل هذه البطولات، التي تسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعكس الصورة المشرفة للرياضة الإماراتية على الساحة العربية.

الخماسي الحديث
اتحاد الخماسي الحديث
الكويت
هدى المطروشي
آخر الأخبار
"الوطني الاتحادي" والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون
علوم الدار
"الوطني الاتحادي" والبرلمان الأوروبي يبحثان تعزيز التعاون
اليوم 13:06
سور أم القيوين التاريخي
علوم الدار
«سياحة أم القيوين» تنظم فعاليات ومبادرات خلال عام المجتمع
اليوم 13:05
«أبوظبي للمحامل الشراعية» يستقطب عدداً كبيراً من المشاركين
الرياضة
«أبوظبي للمحامل الشراعية» يستقطب عدداً كبيراً من المشاركين
اليوم 13:03
«الخماسي الحديث» يشارك في بطولتي «غرب آسيا» و«العربية» بالكويت
الرياضة
«الخماسي الحديث» يشارك في بطولتي «غرب آسيا» و«العربية» بالكويت
اليوم 13:00
«مفارقات غريبة» تجمع أطراف «مُربع الذهب» في دوري الأبطال
الرياضة
«مفارقات غريبة» تجمع أطراف «مُربع الذهب» في دوري الأبطال
اليوم 12:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©