«الخماسي الحديث» يشارك في بطولتي «غرب آسيا» و«العربية» بالكويت

علي معالي (أبوظبي)

يستعد منتخب الخماسي الحديث للمشاركة في بطولتي كأس غرب آسيا، والعربية لرياضة «ليزر رن»، والتي تستضيفها دولة الكويت، خلال الفترة من 29 أبريل إلى 4 مايو 2025، بمشاركة سبع دول من غرب آسيا و10 منتخبات عربية.

يرأس البعثة الدكتورة هدى عبدالرحمن المطروشي، رئيس اتحاد الخماسي الحديث، ويُرافقها عائشة سيف الصيري، الأمين العام للاتحاد، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتطوير هذه الرياضة الأولمبية، وتعزيز حضور الإمارات على الساحة الإقليمية، والدعم الكبير الذي تجده هذه الرياضة، سواء من وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، إضافة إلى التعاون الكبير من الأندية، خاصة مليحة وكلباء في تطوير ونشر رياضة الخماسي الحديث.

يضم المنتخب نخبة من اللاعبين المميزين، وهم مهير مانع البلوشي، وسالم محمد الدرمكي، ومحمد راشد عبيد «كلباء»، وذياب عمر الكتبي، وعبدالله عيسى آل علي الكتبي «مليحة»، وتغادر البعثة إلى الكويت يوم 30 أبريل الجاري عبر مطار دبي الدولي، استعداداً للمشاركة في النسخة الأولى من نوعها لهذه البطولة، والتي تقام بتنظيم مشترك بين اتحاد غرب آسيا والاتحاد العربي للخماسي الحديث، في خطوة تهدف إلى ترسيخ أسس التعاون الرياضي الإقليمي، وتوفير بيئة تنافسية تحتضن المواهب العربية.

وقالت الدكتورة هدى المطروشي: «تُعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لمنتخبنا في هذه البطولة منذ تأسيسها، وهو ما يُمثل محطة مفصلية في تاريخ الاتحاد، وفرصة مهمة لاكتساب الخبرة وتطوير الأداء من خلال الاحتكاك بأفضل لاعبي المنطقة».

وأكدت هدى المطروشي أن المشاركة في هذا الحدث تمثل دافعاً كبيراً للمنتخب الوطني، وفرصة لتعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم، مشيرة إلى أن الاتحاد يولي أهمية كبيرة لتواجد المنتخب في مثل هذه البطولات، التي تسهم في رفع مستوى الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتعكس الصورة المشرفة للرياضة الإماراتية على الساحة العربية.