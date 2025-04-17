«أبوظبي للمحامل الشراعية» يستقطب عدداً كبيراً من المشاركين

أبوظبي (الاتحاد)



ينظم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يوم الأحد المقبل، سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، ضمن برنامج السباقات التراثية الذي يحرص النادي على تنفيذه خلال كل موسم، وتم فتح باب التسجيل للمشاركة عبر الموقع الرسمي للنادي، حيث استقبلت اللجنة المنظمة للسباق عدداً كبيراً من الطلبات لاعتمادها، وتعمل على إكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانطلاقة السباق.

وينطلق السباق من خارج أبوظبي لمسافة 5 أميال بحرية، باتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على كورنيش العاصمة، وهو الجولة الرابعة لهذا الموسم، وتستقطب سباقات هذه الفئة الشباب والصغار، لخوض تجربة الإبحار المليئة بالتحدي، وهي محطة مهمة وتأسيسية لتطوير قدراتهم، من أجل الانتقال إلى الفئات الأعلى، وصولاً إلى المشاركة في سباقات المحامل الشراعية فئة 60 قدماً، وهي الأعلى، ويعد السباق من الفعاليات التي تحمل أهمية كبرى في تعزيز ارتباط الأجيال الشابة بتراثهم البحري، حيث يوفر الفرصة لاستعراض مهاراتهم في التعامل مع المحامل، مع الحفاظ على الطابع التقليدي.

من جانبه، أكد خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أن السباقات التراثية تمثل ركيزة أساسية في استمرار الارتباط بالموروث البحري، الذي عايشه الأجداد والآباء، ويقدمه الآن النادي لشباب الوطن، ليتعرفوا على قيمة ارتياد البحر، وما تحمله أمواجه من خير، مشيراً إلى أن الهدف من إطلاق سباقات هذه الفئة دعم الرياضات التراثية، وتعزيز مكانة المحامل الشراعية رمزاً مهماً للهوية الوطنية، بجانب توفير بيئة تنافسية تشجع الشباب والصغار على تطوير مهاراتهم، وخوض تحديات جديدة في هذا المجال.

وأشاد الرميثي بحرص الملاك والنواخذة على تسجيل محاملهم للمشاركة في سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، وبتعاون الجميع وتفاعلهم مع سباقات الموسم التراثية، والإسهام في نجاحها والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بها.