الجزيرة وشباب الأهلي يضعان «اللمسة الأخيرة» قبل نهائي «أبوظبي الإسلامي»



مراد المصري (أبوظبي)



يخوض الجزيرة وشباب الأهلي التدريب الرسمي، الجمعة، على استاد هزاع بن زايد، قبل المباراة النهائية يوم السبت لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي لكرة القدم، ويسعى «فخر أبوظبي» و«الفرسان» لوضع «اللمسة الأخيرة» على التجهيزات الفنية قبل ضربة بداية المواجهة الكبيرة والمرتقبة بينهما.

وحط الفريقان الرحال في مدينة العين، حيث يستعدان في «دار الزين»، سواء مع عقد المؤتمر الصحفي يوم الجمعة، والذي يعقبه التدريب الرسمي، انتظاراً لتوافد جماهيرهما من أبوظبي ودبي وبقية إمارات الدولة، للمساندة على المدرجات، حيث أعلنت «رابطة المحترفين»، عن إطلاق عدد من الفعاليات الترفيهية المرافقة قبل ضربة البداية، إلى جانب فقرات متميزة خلال المباراة، مع سحوبات على العديد من الجوائز، أبرزها سيارة من الطراز الفاخر.

وتبدو ملامح تشكيلة كل فريق واضحة للمدربين المغربي الحسين عموتة مع الجزيرة، وباولو سوزا مع شباب الأهلي.

وفيما يفاضل الجزيرة بين الخيارات الهجومية، مع توجه للاعتماد على رامون ميريز في هذا النوع من المباريات، فإن فينيسيوس ميلو سيكون خياراً متوافراً لتقديم الدعم اللازم، مع الاعتماد على خبرات عدد من اللاعبين في بقية الخطوط، أبرزهم المصري محمد النني، والفرنسي نبيل فقير.

وفي شباب الأهلي، فإن سردار أزمون نجح في حجز مكانه بقوة في التشكيلة الأساسية، مع توافر العديد من الأسماء الأخرى التي يتم المفاضلة بينهم، بوجود مؤنس دبور وماتياس ليما خياراً للمهاجم الثاني، ويوري سيزار وبالا ويحيى الغساني وحارب عبدالله في الانطلاقات السريعة، وكارتابيا في إدارة اللعب، فيما يمثل لوكا مركز الثقل في الربط بين الخطوط.

وفيما تميل كفة الترشيحات إلى شباب الأهلي، بحكم عدم تجرعه أي خسارة في المسابقات المحلية هذا الموسم، فإن الجزيرة يتطلع إلى قلب الموازين، واللعب بعيداً عن الضغوط من أجل تتويج موسمه بلقب، يشكل دافعاً كبيراً له في المرحلة المقبلة، مع مواصلة عملية التجديد والبناء في الفريق.