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الرياضة

«لقاء الحالمين»» في «أبطال أوروبا»!

«لقاء الحالمين»» في «أبطال أوروبا»!
17 ابريل 2025 14:05

 
سلطان آل علي (دبي)

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يشهد دوري أبطال أوروبا 2025 مواجهة استثنائية في نصف النهائي، تجمع بين فريقين لم يسبق لهما التتويج بلقب البطولة الأعرق في «القارة العجوز»، وهما أرسنال الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وتعيد المواجهة إلى الأذهان حالات نادرة في آخر 20 عاماً، حين التقى فريقان في نصف النهائي، ولم يكن أي منهما حقق اللقب من قبل، سواء في نسخته الحديثة أو أيام «الكأس الأوروبية».
في عام 2006، اصطدم أرسنال نفسه بفريق آخر لم يذُق طعم التتويج، وهو فياريال الإسباني، وقتها حسم أرسنال التأهل إلى النهائي، لكن اللقب أفلت منه أمام برشلونة، بعد سنين طويلة، ظهرت مواجهات مشابهة تحمل نفس الطابع «الحالم»، كما في نسخة 2020 التي شهدت صداماً بين باريس سان جيرمان ولايبزج، وانتهت بتأهل الفريق الفرنسي، وتكرر السيناريو عام 2021، حين التقى باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي، في نصف نهائي بين فريقين قويين لم يسبق لهما التتويج باللقب، ونجح «السيتي» في العبور حينها.
النسخة الجارية تعيد أرسنال إلى الأجواء، ليصطدم بباريس سان جيرمان في مواجهة عنوانها «نصف نهائي بين الحالمين»، الفائز يضمن أول تذكرة له إلى النهائي منذ زمن، ويواصل الحلم برفع الكأس ذات الأذنين للمرة الأولى في تاريخه.
الأمر اللافت أن جميع هذه المواجهات تعكس مدى تنوّع المنافسة في السنوات الأخيرة، وتؤكد أن الكبار ليسوا وحدهم من يهيمنون على دوري الأبطال، بل إن فرقاً جديدة تحاول فرض نفسها وكتابة مجدها القاري الأول، فهل يكون 2025 عام التتويج المنتظر؟

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
باريس سان جيرمان
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