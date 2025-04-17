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الرياضة

«التيار» يفصل مباراة في «دوري الثانية».. و«الانضباط» تقرر الإعادة!

«التيار» يفصل مباراة في «دوري الثانية».. و«الانضباط» تقرر الإعادة!
17 ابريل 2025 14:30

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

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قررت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم إعادة مباراة إيليت فالكونز أمام مدينات، ضمن «الجولة 25» من دوري الدرجة الثانية، بسبب «انقطاع التيار الكهربائي»، وتُقام المباراة المعادة يوم الثلاثاء المقبل على ملعب الحمرية في الشارقة، بدلاً من موعدها السابق 12 أبريل.
ويحتل إيليت فالكونز، الذي يخوض موسمه الثاني في دوري الدرجة الثانية، المركز الثاني حالياً برصيد 43 نقطة من 18 مباراة، خلف سيتي المتصدر بـ48 نقطة من 19 مباراة، مع دخول الدوري مراحله الحاسمة، حيث تبقت 5 جولات فقط، تُختتم 16 مايو المقبل، بإقامة «الجولة الـ30» والأخيرة.
وتقلّص عدد الأندية المشاركة في دوري الدرجة الثانية هذا الموسم إلى 13 بدلاً من 15 نادياً، عقب هبوط لاليجا إتش بي سي، وشطب نتائجه وتغريمه 150 ألف درهم، بعد تخلفه عن خوض 3 مباريات متتالية، فيما كان لافال يونايتد انسحب قبل انطلاق الموسم.
ويصعد بنهاية الموسم الحالي 2024-2025 بطل ووصيف دوري الثانية إلى دوري الأولى في الموسم المقبل 2025-2026، مقابل هبوط صاحبَي المركزين الأخير وقبل الأخير من دوري الثانية إلى دوري الثالثة، التي بدورها تشهد صعود أصحاب المراكز الأربعة الأولى إلى دوري الثانية.

الإمارات
دوري الدرجة الثانية
اتحاد كرة القدم
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