مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة الراعي الذهبي لدورة الألعاب الجامعية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة عن انضمامه إلى النسخة الافتتاحية من الألعاب الجامعية في دولة الإمارات بصفته الراعي الذهبي لهذا الحدث الرياضي الجامعي الأكبر على مستوى الدولة.

وتنظَّم الألعاب تحت إشراف شركة أبوظبي للترفيه، وبالتعاون مع وزارة الرياضة والاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، وبدعم من سوليوشن بلس ومجموعة إم بي إم إي.

يعد مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة صرحاً وطنياً شاملاً يُعنى بتعزيز منظومة البحث والتطوير في إمارة أبوظبي ودعم الأولويات البحثية الاستراتيجية لدولة الإمارات، فضلاً عن سعيه لإنشاء منظومة بحثية متطورة تساهم في الارتقاء بالجهود الإماراتية نحو الريادة في قطاع التكنولوجيا المتطورة.

ومن خلال رعايته الذهبية لهذه الألعاب، يهدف المجلس إلى تعزيز قنوات التواصل مع المواهب الشابة في جامعات الدولة، وتوسيع نطاق الوصول إلى الجيل القادم من المبتكرين، حيث يشارك في الدورة 1,585 طالبًا وطالبة من 28 جامعة مختلفة، وستُقام النهائيات في يومي السبت والأحد 19 و20 أبريل في أبوظبي. وتأتي هذه الشراكة في إطار التزام المجلس بتطوير الكفاءات المحلية، واستقطاب ألمع العقول التقنية من مختلف أنحاء العالم، مع التركيز على تطوير تقنيات متقدمة تُحدث أثرًا ملموسًا في المجتمع، وإعادة رسم أولويات البحث والتطوير بما يتماشى مع التحديات المستقبلية محليًا وعالميًا.

وفي هذا الصدد، رحبت بسمة أحمد أبو النصر، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للترفيه، بانضمام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة إلى قائمة شركاء النجاح لدورة الألعاب الجامعية، وقالت: «نفخر بشراكتنا مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، الذي يجسّد روح الابتكار والمعرفة في دولة الإمارات. فالألعاب الجامعية تتجاوز الإطار التقليدي للمنافسات الرياضية، لتشكل منصة تُعنى بتوجيه الطاقات الطلابية وصقل المواهب، وهو ما يُجسد تمامًا رؤية المجلس في تمكين الجيل القادم من قادة التغيير».