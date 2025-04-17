وزارة الرياضة تُبرم شراكتين لاكتشاف ورعاية المواهب

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الرياضة، إبرام شراكتين استراتيجيتين جديدتين مع شركتي (Precision Football) و(PlayerMaker)، لتعزيز استراتيجية اكتشاف ورعاية المواهب في الدولة، من خلال مشروعي «الألعاب المدرسية»، و«الألعاب الجامعية»، اللتين ينظمهما الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي بالتعاون مع الوزارة وعدد من الشركاء.

وتختتم الألعاب الجامعية فعالياتها يومي 19 و20 أبريل الجاري، فيما تختتم الألعاب المدرسية منافساتها مايو المقبل.

وتمثّل هذه المبادرة نقلة نوعية مهمة في رؤية الوزارة طويلة الأمد، لبناء منظومة عالمية المستوى في اكتشاف المواهب الرياضية الواعدة بجميع أنحاء دولة الإمارات.

وفي إطار هذه الشراكة، ستقود شركة (Precision Football) اكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم، في حين تتولى شركة (PlayerMaker) عملية اكتشاف المواهب في 7 رياضات أخرى.

وستعمل كل شركة بشكل مستقل ضمن نطاقها الخاص، لتقدم خبراتها النوعية المعمّقة والتكنولوجيا المتطورة لدعم عملية استكشاف المواهب وتقييم الرياضيين بناءً على البيانات، وسيتم تفعيل هذه الشراكات بشكل تجريبي خلال نهائيات دورتي الألعاب الجامعية والألعاب المدرسية في دولة الإمارات، وسيقدم الكشافون أصحاب الخبرة من الشركتين تقييماً نوعياً للمواهب المحتملة، مدعوماً بتسجيلات فيديو للمنافسات وأجهزة احترافية قابلة للارتداء لجمع بيانات كمية لمزيد من البيانات التحليلية.

ولزيادة مستوى خبرات الجهات المتخصّصة في عملية استكشاف المواهب لدى الرياضة الإماراتية، تنظم الشركتان ورش عمل تعليمية وعملية متخصّصة قبل بدء نهائيات الألعاب المدرسية.

وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الأمين العام للاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، رئيس لجنة الإمارات لرعاية المواهب ودعم الرياضة الوطنية إن هذه الشراكات خطوة مهمة تمنحنا دفعة قوية للأمام في مهمتنا لتطوير منظومة تنمية المواهب في دولة الإمارات.

وأضاف: «نضمن من خلال العمل مع شركتين من أبرز مقدمي خدمات استكشاف المواهب العالميين، أن يتم التعرف على الرياضيين أصحاب المواهب الواعدة في مختلف إمارات الدولة، وتقييمهم ومنحهم فرصة تطوير إمكانياتهم من خلال منظومة الرياضة الوطنية».