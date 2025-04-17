«رولان جاروس» تُكرم نادال في اليوم الأول للبطولة

باريس (رويترز)

قال منظمو بطولة فرنسا المفتوحة للتنس اليوم إنه سيتم تكريم رافائيل نادال الفائز باللقب 14 مرة وهو رقم قياسي في اليوم الافتتاحي للبطولة الكبرى الشهر المقبل بعد عام من خوض اللاعب الإسباني مباراته الأخيرة على الملاعب الرملية في رولان جاروس.

وتعرض نادال لأسوأ نتيجة له في فرنسا المفتوحة عندما خرج من الدور الأول أمام ألكسندر زفيريف العام الماضي، لكنه لم يوضح حينها ما إذا كانت هذه هي المرة الأخيرة التي سيشاهده فيها مشجعوه في البطولة الكبرى بباريس.

وقرر نادال، الذي حقق 22 لقباً في البطولات الأربع الكبرى، إنهاء مسيرته الرائعة بعد تمثيل إسبانيا في كأس ديفيز في نوفمبر الماضي، وسيعود الآن إلى المكان الذي حقق فيه القدر الأكبر من إنجازاته للاحتفال.

وقالت أميلي موريسمو مديرة البطولة والفائزة بلقبين في البطولات الأربع الكبرى للصحفيين: «صنع رافا التاريخ في رولان جاروس وربما لن تتم معادلة ألقابه 14 في البطولة».

وأضافت: «سيتم إجراء حفل تكريم لرافا في نهاية مباريات يوم 25 مايو على ملعب فيليب شاترييه».