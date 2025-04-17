الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

القرقاوي رئيساً للاتحاد العربي لكرة السلة لولاية رابعة

القرقاوي رئيساً للاتحاد العربي لكرة السلة لولاية رابعة
17 ابريل 2025 16:51

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شباب الأهلي يتربع على قمة «غرب آسيا للسلة»
شباب الأهلي بطل دوري سوبر غرب آسيا للسلة

اعتمدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة السلة التشكيل الجديد لمجلس إدارة الاتحاد للدورة الممتدة من 2024 إلى 2028، خلال اجتماعها الذي عُقد في دبي، حيث جددت الثقة باللواء (م) إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد كرة السلة، بانتخابه بالتزكية رئيساً للاتحاد العربي لولاية رابعة على التوالي.
حضر الاجتماع فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، إلى جانب ممثلي 16 اتحاداً عربياً من أصل 22 عضواً.
وضم التشكيل الجديد للاتحاد خمسة نواب للرئيس هم، المصري عمرو مصيلحي، والسعودي عبد الرحمن المسعد، واللبناني نديم حكيم، والليبي فؤاد برغش، والبحرينية فجر قاسم حسن عن المقعد النسائي.
كما شملت عضوية المجلس، السوداني حسن يوسف، والكويتي عوبد العنزي، واليمني عبد الستار الهمداني، والجزائري مهدي عبد الحميد أوصيف، والفلسطيني إبراهيم حبش، والمصرية نيرة محمد أنور عن المقعد النسائي.
ومثل اتحاد الإمارات في الاجتماع كل من عبد اللطيف الفردان نائب رئيس الاتحاد، ومحمد عبد الله رئيس المكتب التنفيذي.
وعبّر اللواء (م) إسماعيل القرقاوي عن شكره وتقديره لأعضاء الجمعية العمومية على تجديد ثقتهم، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حافزاً قوياً لمواصلة البناء على ما تحقق من مكتسبات وإنجازات خلال الدورات السابقة، من أجل تعزيز مكانة كرة السلة العربية على المستويين القاري والدولي.

إسماعيل القرقاوي
كرة السلة
اتحاد السلة
الاتحاد العربي لكرة السلة
آخر الأخبار
موسم القفز للمبتدئين والخيول الصغيرة ينطلق في «بوذيب»
الرياضة
موسم القفز للمبتدئين والخيول الصغيرة ينطلق في «بوذيب»
اليوم 17:30
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 17:24
خالد بن زايد
علوم الدار
تحت رعاية خالد بن زايد.. "المؤتمر الدولي للمستجدات في أبحاث التوحد بدورته الـ 3 " ينطلق بعد غد
اليوم 17:19
الأقصر(أرشيفية)
الترفيه
الأقصر المصرية تتسلم درع عاصمة التراث العالمي
اليوم 17:17
«مجلس حكماء المسلمين» يشارك بمعرض الرباط للكتاب
التعليم والمعرفة
«مجلس حكماء المسلمين» يشارك بمعرض الرباط للكتاب
اليوم 17:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©