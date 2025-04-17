1500 سباح في بطولة دبي المؤهلة إلى «مونديال الألعاب المائية»



دبي (الاتحاد)



تنطلق، صباح الجمعة، بطولة السباحة ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية التي اعتمدها الاتحاد الدولي، لتكون مؤهلة إلى بطولة العالم للألعاب المائية التي تقام في سنغافورة في وقت لاحق من العام الجاري، ويشارك في المنافسات 1500 سباح وسباحة يمثلون 90 نادياً وأكاديمية من 40 دولة من جميع قارات العالم، من بينهم نجوم أولمبيون يتقدمهم إيليا شيمانوفيتش وفيلمير ستيبانوفيتش، وتقام في مجمع حمدان الرياضي، بالتعاون بين اتحاد السباحة ومجلس دبي الرياضي.

وتستمر منافسات البطولة على مدار 3 أيام، وتشمل السباحة الحرة، سباحة الظهر، سباحة الصدر، وسباحة الفراشة، ويتنافس فيها المشاركون ضمن عدة فئات ناشئين والمفتوحة وماسترز من 9 إلى 60 سنة، لمسافات متنوعة.

وأكملت اللجنة المنظمة إجراءات التسجيل، بعد أن استقبلت عدداً كبيراً من طلبات المشاركة من مختلف أنحاء العالم، في دلالة على الزخم الدولي المتصاعد الذي تحققه البطولة عاماً بعد الآخر، ويعكس الحماس الكبير للمشاركة في الحدث، ويتنافس في البطولة نخبة السباحين من أبطال الأولمبياد والعالم من 40 دولة.

وتأتي منافسات السباحة ضمن بطولة دبي الدولية للألعاب المائية التي تشمل 5 ألعاب رياضية مائية هي: الغطس، وكرة الماء، والسباحة في المياه المفتوحة، والسباحة الإيقاعية، والسباحة التنافسية، وصل عدد المشاركين في إجمالي الرياضات أكثر من 2200 رياضي ورياضية من مختلف قارات العالم.

وتأتي البطولة من بين 58 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة تقام في مجمع حمدان الرياضي سنوياً تشمل 28 لعبة رياضية أولمبية وغير أولمبية، إلى جانب الفعاليات المجتمعية العديدة والمعسكرات التدريبية للفرق والمنتخبات والأبطال الأولمبيين الذين يختارون مجمع حمدان ليكون مقراً لتدريباتهم استعداداً لأكبر البطولات الدولية.