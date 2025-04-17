مفاجأة.. لاعبو ريال مدريد يطلبون إقالة انشيلوتي!



مراد المصري (أبوظبي)



أعلن موقع ريليفو الإسباني الشهير، أن لاعبي ريال مدريد انقلبوا على كارلو أنشيلوتي، ووجهوا له طعنة في الظهر أمام فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وحملوا المدرب الإيطالي مسؤولية الإخفاقات هذا الموسم، وآخرها الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي.

وبحسب «ريليفو»، فإن اللاعبين فقدوا ثقتهم في المدرب، واعتبروا أنهم خاضوا مباراة إياب ربع نهائي «الشامبيونزليج»، من دون خطة تكتيكية واضحة، حيث كانت التوجيهات من أنشيلوتي، بالضغط والتضحية فقط.

وأوضح الموقع، أن عدداً من اللاعبين تحدثوا بشكل مباشر مع بيريز، عقب نهاية المباراة، وأخبروه عن المشاكل في أسلوب التدريب الحالي، في نوع من الخيانة من اللاعبين الذين لطالما نالوا حرية في الأداء الفني تحت قيادة أنشيلوتي الذي قاد الفريق إلى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 3 سنوات.

ورغم مطالبات اللاعبين، فإن التقرير أشار إلى أن النادي يعتقد أن المشكلة الحالية لا ترتبط بالمدرب فقط، وأن هناك لاعبين ينالون حماية زائدة عن اللازم، وأنهم خيبوا الآمال بأداء أقل من المتوقع، ورغم ذلك فإن رحيل أنشيلوتي عن النادي أصبح مسألة وقت أيضاً.