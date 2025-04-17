الخميس 17 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مفاجأة.. لاعبو ريال مدريد يطلبون إقالة انشيلوتي!

مفاجأة.. لاعبو ريال مدريد يطلبون إقالة انشيلوتي!
17 ابريل 2025 18:49


مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
«لقاء الحالمين»» في «أبطال أوروبا»!


أعلن موقع ريليفو الإسباني الشهير، أن لاعبي ريال مدريد انقلبوا على كارلو أنشيلوتي، ووجهوا له طعنة في الظهر أمام فلورنتينو بيريز رئيس النادي، وحملوا المدرب الإيطالي مسؤولية الإخفاقات هذا الموسم، وآخرها الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي.
وبحسب «ريليفو»، فإن اللاعبين فقدوا ثقتهم في المدرب، واعتبروا أنهم خاضوا مباراة إياب ربع نهائي «الشامبيونزليج»، من دون خطة تكتيكية واضحة، حيث كانت التوجيهات من أنشيلوتي، بالضغط والتضحية فقط.
وأوضح الموقع، أن عدداً من اللاعبين تحدثوا بشكل مباشر مع بيريز، عقب نهاية المباراة، وأخبروه عن المشاكل في أسلوب التدريب الحالي، في نوع من الخيانة من اللاعبين الذين لطالما نالوا حرية في الأداء الفني تحت قيادة أنشيلوتي الذي قاد الفريق إلى للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين في آخر 3 سنوات.
ورغم مطالبات اللاعبين، فإن التقرير أشار إلى أن النادي يعتقد أن المشكلة الحالية لا ترتبط بالمدرب فقط، وأن هناك لاعبين ينالون حماية زائدة عن اللازم، وأنهم خيبوا الآمال بأداء أقل من المتوقع، ورغم ذلك فإن رحيل أنشيلوتي عن النادي أصبح مسألة وقت أيضاً.

 

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
كارلو أنشيلوتي
أرسنال
فلورنتينو بيريز
آخر الأخبار
كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
الرياضة
كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد
اليوم 19:39
معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة
اقتصاد
معرض «IPS» يختتم دورته الـ21 بمشاركة 300 عارض من 174 دولة
اليوم 19:32
القطاع العقاري في دبي يواصل زخمه بنمو الأسعار خلال الربع الأول
اقتصاد
القطاع العقاري في دبي يواصل زخمه بنمو الأسعار خلال الربع الأول
اليوم 19:27
الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»
الشارقة يطالب الاتحاد الآسيوي بإقامة نهائي «الأبطال 2» على ملعب «مناسب»
اليوم 19:16
ترامب يعد بإعادة التعليم إلى سلطة الولايات المتحدة
الأخبار العالمية
ترامب يعد بإعادة التعليم إلى سلطة الولايات المتحدة
اليوم 19:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©