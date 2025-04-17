كلوب يوافق على تدريب ريال مدريد



معتز الشامي (أبوظبي)



أفادت تقارير أن يورجن كلوب، المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند، مستعد للتفاوض مع ريال مدريد، ليصبح مدربه الجديد، واعتزل المدرب الألماني التدريب الصيف الماضي، بمغادرة ليفربول بعد قرابة عقد من الزمان، لكنه يُقال إنه مستعد للعودة عن اعتزاله.

ويتطلع كلوب إلى تدريب ريال مدريد، في ظل تزايد الإحباطات خلف الكواليس في مجموعة «ريد بول»، حيث يشغل حالياً منصب مدير كرة القدم العالمية، وبحسب موقع UOL البرازيلي، فإن مدرب ليفربول السابق اعترف لمساعدين مقربين أنه يفكر في التنحي عن دوره في ريد بول من أجل وجهتين، ريال مدريد أو منتخب البرازيل.

وأفادت التقارير أن كلوب لن يترك منصبه إلا إذا عرضت عليه فرصة تدريب منتخب البرازيل أو ريال مدريد، ووفقاً لتحديث جديد من صحيفة «سبورت» الإسبانية، ستُمنح له هذه الفرصة، ورغم عدم وجود أي اتصال رسمي من جانب أي منهما، تشير المصادر إلى أن كلوب غير سعيد داخل المجموعة النمساوية.

وانضم كلوب إلى ريد بول بعد تنحيه عن ليفربول في عام 2024، منهياً 9 سنوات من النجاح في «أنفيلد»، ورغم حصوله على ما بين 12 و14 مليون يورو سنويا في منصبه الجديد، فإن المدرب الألماني يفتقد المشاركة اليومية لإدارة كرة القدم على أعلى مستوى.

وفي هذه الأثناء، يتزايد الضغط على كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الذي يرتبط بعقد حتى يونيو 2026، لكنه ربما يُقال قبل انطلاق كأس العالم للأندية، يبدو أن النادي الملكي يبحث عن بديل لأنشيلوتي، حيث يُكافح المدرب الإيطالي لإيجاد الصيغة المناسبة، في ظل قيادة كيليان مبابي للفريق، ما لم يُحقق لقبي كأس الملك والدوري الإسباني، فإن الإجماع العام هو أن ريال مدريد سيُقيل أنشيلوتي، وهو ما أشارت إليه شبكة سكاي نيوز، التي تطرقت إلى أن ريال مدريد يفكر في التخلص من أنشيلوتي بعد كأس ملك إسبانيا.

ويعد مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو هو الخيار الأول لخلافة أنشيلوتي، ولكن إذا دخل كلوب إلى القائمة، يدفع ذلك ريال مدريد إلى إعادة التفكير، وفي سياق آخر، يبحث الاتحاد البرازيلي بشكل نشط عن بديل للمدرب دوريفال جونيور الذي لم يقدم أداءً جيداً، ويدرس خيارات مثل أنشيلوتي وخورخي جيسوس، والآن يورجن كلوب.