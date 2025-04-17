1155 مطية تدشن مهرجان المرموم التراثي للهجن



دبي (الاتحاد)



انطلق مهرجان المرموم التراثي للهجن، على أرضية ميدان المرموم، وسط مشاركة كبيرة من الملاك والمضمرين من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي. وشهد اليوم الافتتاحي 1155 مطية، تنافست من خلال 24 شوطاً لمسافة 4 كيلومترات، وخصصت الأشواط العشرة الأولى لهجن الإنتاج.

وتألقت «غزلان» المملوكة لسيف سعيد محمد بالكيله العامري في الشوط الأول المخصص للحقايق الأبكار الإنتاج، بعدما قطعت المسافة بزمن 5:59:5 دقيقة، وظفر «رسلان» لأحمد محمد هاشل الشامسي بناموس الشوط الثاني للحقايق الجعدان الإنتاج بـ 5:57:3 دقيقة، وذهب الشوط الثالث للحقايق الأبكار الإنتاج إلى «رهان» لسيف علي سالم العامري بزمن 6:02:2 دقيقة.

وخطف «معزم» لمحمد سعيد عبيد المزروعي، صدارة الشوط الرابع للحقايق الجعدان الإنتاج بتوقيت 5:56:8 دقيقة، واستطاع «الفارس» بشعار سهيل الدحبة قنازل العامري أن يحقق التوقيت الأفضل في أول أيام المهرجان بزمن 5:54:7 دقيقة في الشوط التاسع للحقايق الجعدان للإنتاج.

تتواصل منافسات يوم الجمعة، حيث يشهد ميدان المرموم إقامة ثاني أيام المهرجان المخصص لفئة الحقايق لهجن أبناء القبائل، وتتجه أنظار عشاق سباقات الهجن إلى الأشواط المسائية التي تتصدرها رموز الحقايق، حيث يتنافس المشاركون في أربعة أشواط رئيسة على جوائز ضخمة، وسيكون التنافس في الشوط الأولى على كأس الحقايق الأبكار المفتوح وجائزته مليون درهم، أما الشوط الثاني فيشهد المنافسة على بندقية الحقايق الجعدان المفتوح وجائزتها مليون درهم، ويُخصص الشوط الثالث لكأس الحقايق الأبكار للإنتاج وجائزته مليون درهم، أما الشوط الرابع فيشهد المنافسة على بندقية الحقايق الجعدان للإنتاج وجائزتها 800 ألف درهم.

ويتضمن اليوم الثاني إقامة 26 شوطاً في الفترة الصباحية لمسافة 4 كيلومترات، منها 10 أشواط للإنتاج، و20 شوطاً في الفترة المسائية، مخصصة للرموز وأشواط مفتوحة.

وأعلنت هجن العاصفة عن تسعيرة خاصة للمطايا المشاركة في سن الحقايق، ضمن المهرجان، وذلك في إطار السياسة الاحترافية التي تنتهجها المؤسسة ودعمها المتواصل لرياضة سباقات الهجن والملاك، حيث جاءت التسعيرة لتواكب أهمية الحدث وقيمة المشاركة فيه، وحددت التسعيرة قيمة المطايا الفائزة بالمركز الأول في أشواط الرموز للأبكار بمليوني درهم، بينما بلغت قيمة المركز الثاني 1.5 مليون درهم، والثالث 1.2 مليون درهم، مقابل مليون درهم لبقية المراكز.

أما في أشواط رموز الجعدان، بلغت تسعيرة المطية الفائزة بالمركز الأول 1.5 مليون درهم، والثاني 1.2 مليون درهم، ومليون درهم، على أن يتم تقييم الفائزين من المركز الرابع بمبلغ 800 ألف درهم، وأوضحت هجن العاصفة أن قيمة المطايا الفائزة ببقية أشواط الأبكار تبلغ مليون درهم، فيما تبلغ تسعيرة بقية أشواط الجعدان 800 ألف درهم.