ألكسندروفا تطيح «الموهبة الصاعدة» في شتوتجارت

برلين (أ ف ب)



أقصت الروسية إيكاترينا ألكسندروفا مواطنتها الموهبة الصاعدة ميرا أندرييفا بفوزها عليها بسهولة 6-3 و6-2 من الدور ثمن النهائي لدورة شتوتجارت للتنس (500 نقطة).

واحتاجت ألكسندروفا المصنفة 22 إلى أكثر من ساعة بقليل للفوز على مواطنتها المصنفة سابعة والمتوجة بلقبين هذا العام.

وكانت أندرييفا ابنة الـ 17 عاماً قد تغلبت على شقيقتها الكبرى إيريكا في الدور السابق، لكن ألكسندروفا سرعان ما سيطرت على المباراة لتحقق فوزها الرابع على لاعبة مصنفة بين العشر الأوليات هذا الموسم.

وباتت أندرييفا في فبراير أصغر لاعبة تحرز لقب إحدى دورات الألف نقطة بفوزها في دبي، بعدما أقصت البولندية إيجا شفيونتيك وإيلينا ريباكينا في طريقها إلى التتويج.

وواصلت الروسية على زخم الانتصارات فظفرت بلقب دورة إنديان ويلز في مارس، بعدما قلبت تأخرها بمجموعة إلى فوز مستحق على البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة أولى عالمياً في المباراة النهائية.

وتواجه الأميركية جيسيكا بيجولا الثالثة البولندية ماجدالينا فريش في ثمن النهائي، على أن تلعب الفائزة بينهما مع ألكسندروفا في ربع النهائي.

وبلغت الإيطالية جازمين باوليني الخامسة الدور ربع النهائي في شتوتجارت للعام الثاني تواليا بفوزها على الألمانية يول نيماير 6-1 و7-5.

قالت باوليني «أفعل ما أحب، أعتقد أن عليّ فقط أن أكون سعيدة، وأن أبذل قصارى جهدي وأستمتع».

وأضافت «هذا هو سرّ لعبي بشكل أفضل، عندما أكون حزينة ومتذمرة، لا أكون جيدة بما يكفي».

وضربت باوليني موعداً في ربع النهائي مع الفائزة من مباراة الأميركية كوكو جوف والألمانية إيلا سيدل.

وبلغت سابالينكا ربع النهائي بعد انسحاب منافستها أنستازيا بوتابوفا بسبب الإصابة، حيث كان من المقرر أن تقام المباراة الجمعة، لتلحق بوصيفتها في الترتيب العالمي شفيونتيك، الفائزة مرتين في شتوتجارت، التي كانت تغلبت على التشيكية يانا فيت 6-2 و6-2.