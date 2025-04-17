إيقاف الحفناوي لانتهاك قواعد المنشطات

باريس (أ ف ب)



أُوقف السباح التونسي أحمد الحفناوي الفائز بذهبية سباق 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو 2020، لمدة 21 شهراً بسبب إخفاقه في الامتثال 3 مرات في تقديم معلومات عن مكان وجوده للخضوع للاختبار الفجائي خارج المنافسة لمكافحة المنشطات، حسب ما أعلنت وحدة النزاهة التابعة للرياضات المائية.

وكتبت وحدة النزاهة عبر موقعها الرسمي «أقرّ الحفناوي بارتكاب 3 مخالفات تتعلق بمكان وجوده خلال فترة 12 شهراً، في انتهاك للمادة 2.4 من قواعد مكافحة المنشطات للاتحاد الدولي للسباحة، ووافق على عقوبة لمدة 21 شهراً».

ويتعيّن على الرياضيين إدخال موقعهم عبر إحدى المنصات ضمن برنامج خاص بهدف الخضوع لاختبارات غير معلنة، وذلك في إطار مكافحة المنشطات.

ودخل الإيقاف حيّز التنفيذ في 11 أبريل 2024، حيث سيُصار إلى شطب جميع نتائج السباح التونسي منذ ذلك، على أن تنتهي العقوبة في 10 يناير 2026.

وانسحب الحفناوي، صاحب ذهبية 400 متر حرة في أولمبياد طوكيو الذي أقيم عام 2021 بسبب جائحة كوفيد-19، من ألعاب باريس الصيف الماضي، كما فاز بسباقي 800 متر و1500 متر في بطولة العالم في مدينة فوكوكا اليابانية عام 2023.