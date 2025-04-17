السعودية إلى نهائي كأس آسيا للناشئين



الطائف (د ب أ)



واصل منتخب السعودية حلمه بالتتويج بلقب كأس أمم آسيا للناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة، المقامة حالياً على ملاعبه.

وصعد المنتخب السعودي للمباراة النهائية في المسابقة القارية، عقب فوزه في الدور نصف النهائي للبطولة 3-1 على منتخب كوريا الجنوبية بركلات الترجيح، التي احتكم إليها الفريقان عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

وبادر منتخب كوريا الجنوبية بالتسجيل عن طريق ها رام أوه في الدقيقة 45، لكن أبوبكر سعيد منح التعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة 12 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، من ركلة جزاء.

وضرب منتخب السعودية الساعي للتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، موعداً في النهائي يوم الأحد المقبل مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر، الذي يقام بين كوريا الشمالية وأوزبكستان.