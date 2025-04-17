بني ياس يستقبل النصر بأفضلية الذهاب في نهائي دوري الطائرة

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يتجدّد «الحوار التونسي» بين المدربين رياض الهذيلي، مدرب بني ياس، ومواطنه زياد لرقش، مدرب النصر، عند السابعة والنصف مساء اليوم، في إياب الدور النهائي لدوري الكرة الطائرة، على صالة نادي بني ياس في أبوظبي، بعدما حسم «السماوي» مواجهة الذهاب المثيرة بفوز مهم بنتيجة 3-2.

ويدخل بني ياس مباراة الليلة بأفضلية الفوز في الذهاب، حيث يكفيه تكرار الانتصار للتتويج باللقب الخامس في تاريخه، بعد مواسم 2013-2014 و2014-2015 و2017-2018 و2022-2023.

وفي المقابل، يتمسك «العميد» بفرصة التعويض والاحتكام إلى مباراة فاصلة، تُقام الثلاثاء المقبل على صالة نادي العين، أملاً في تحقيق لقبه التاسع في الدوري، والأول منذ موسم 2020-2021، الذي كان على حساب بني ياس بالذات، بعد فوزه 3-2 في مباراتي ذهاب وإياب النهائي.

ويأمل المدرب رياض الهذيلي في حصد لقبه الشخصي الثالث في موسمه الأول مع «السماوي»، بعدما قاد الفريق سابقاً لتحقيق لقب «كأس الاتحاد» على حساب النصر بنتيجة 3-0، إضافة إلى الفوز بلقب بطولة بني ياس الدولية الودية للكرة الطائرة، التي نظّمها النادي بمشاركة منتخب الإمارات، والجزيرة، والهلال السعودي، والأهلي المصري، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.

في الجهة المقابلة، يسعى مواطنه زياد لرقش، أحد أقدم المدربين في دوري الطائرة الإماراتي، إلى قيادة «العميد» نحو اللقب مجدداً، بعد أن توج معه آخر مرة في موسم 2021-2022. ويمتلك لرقش مسيرة طويلة مع نادي النصر تمتد لنحو عقد من الزمن منذ 2012، حيث أشرف على فرق الناشئين والشباب وحقق 5 ألقاب، قبل أن ينجح في التتويج بلقبه الأول على مستوى الفريق الأول بالفوز بكأس رئيس الدولة موسم 2016-2017.

وبعيداً عن صراع اللقب، تُستكمل مواجهات إياب تحديد المراكز من الثالث وحتى الثامن، حيث يلتقي شباب الأهلي مع الجزيرة لحسم المركزين الثالث والرابع، بعد فوز «الفرسان» ذهاباً 3-2.

كما يواجه حتا نظيره عجمان لتحديد المركزين الخامس والسادس، عقب فوز «البرتقالي» ذهاباً 3-1، فيما يلتقي الوصل مع العين في صراع المركزين السابع والثامن، بعد فوز «الإمبراطور» 3-2 في مباراة الذهاب.