البطائح يتحدى الشارقة.. وشباب الأهلي يواجه النصر في دوري السلة

علي معالي (أبوظبي)

تنطلق مساء اليوم، الجولة الأولى من المرحلة النهائية لدوري رجال السلة بمباراتي الشارقة مع البطائح، وشباب الأهلي ضد النصر، وذلك على صالة شباب الأهلي في الممزر، على أن تقام الجولة الثانية يوم الاثنين المقبل، ثم الجولة الثالثة الأربعاء المقبل، وبعد ذلك تجمع آخر على صالة نادي الشارقة تقام خلاله 3 جولات أيضاً.

وأكد علي الأميري، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة، مدير المسابقات، أن نظام المرحلة الأخيرة هذا الموسم يتم تطبيقه للمرة الأولى بنظام 4 فرق في المربع الذهبي، ما يُمكن أن نُطلق عليه النخبة ويضم أندية الشارقة، وشباب الأهلي، والنصر، والبطائح.

وقال علي الأميري: «الفرق الأربعة في النخبة تتم إقامة المرحلة النهائية بنظام التجمع، وفي كل تجمع يخوض كل فريق 3 مباريات تبدأ من اليوم على صالة شباب الأهلي باعتباره وصيف الترتيب، ومثلها على صالة الشارقة بصفته متصدر ترتيب فرق الدوري لهذا الموسم، وتقام المباريات بنظام الدوري، بحيث يتم احتساب فارق النقاط للمتصدر، ثم المواجهات المباشرة، ومع نهاية التجمعين سواء في شباب الأهلي أو الشارقة، يتم تحديد متصدر الدوري وتتويجه باللقب، وإن كانت هناك ضرورة لتحديد البطل والترتيب في حال التساوي ستكون هناك تجمع ثالث إن وجد».

وأضاف: «أما فيما يخص فرق الوصل والوحدة والظفرة والجزيرة فتم عمل بطولة خاصة بهم بنفس نظام تجمع النخبة، وسيتم تتويج الفائز أيضاً بكأس في نهاية المنافسات، التي ستقام بنفس نظام مواجهات (النخبة)، مع اختلاف المسمى فقط».

وقال علي الأميري: «نظام التجمعات هذا ليس جديداً على مسابقاتنا، حيث تم تطبيقه من قبل، ولكن الجديد هذه المرة هو تقسيم المستويات، بوجود 4 فرق في النخبة، يكون التنافس بينها على لقب الدوري، والفرق الأربعة الأخرى في الترتيب من الخامس حتى الثامن لها كأس ومسابقة مهمة للغاية من أجل إيجاد الحماس والرغبة في الأداء، وتحسين المستويات في الوقت ذاته».