الشارقة بمعنويات «النهائي الآسيوي» ضيفاً على النصر في «مؤجلة 21»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يعود الشارقة، المتأهل إلى نهائي «دوري أبطال آسيا 2» على حساب التعاون السعودي «2-1» في مجموع مباراتي نصف النهائي، إلى السباق المحلي، حينما يحل ضيفاً على النصر في الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم، على استاد آل مكتوم، والمؤجلة من «الجولة 21» لدوري أدنوك للمحترفين.

وخاض «الملك» آخر مبارياته المحلية في الدوري أمام ضيفه شباب الأهلي ضمن «الجولة 19»، والتي انتهت بالتعادل السلبي قبل تأجيل مباراته في «الجولة 20» أمام بني ياس إلى أول مايو المقبل، ومباراة الليلة أمام النصر من «الجولة 21»، والتي كانت مقررة 12 أبريل الجاري.

ورغم الغياب عن آخر جولتين، حافظ الشارقة على وصافة الترتيب العام للدوري برصيد 41 نقطة من 18 مباراة، خلف شباب الأهلي المتصدر بـ52 نقطة من 20 مباراة، ولا تزال لديه «مؤجلة» من «الجولة 16» أمام مضيفه الوحدة 27 أبريل على استاد آل نهيان بأبوظبي.

ولن تكون مهمة «الملك»، الباحث عن التمسك بحظوظه في المنافسة على لقب الدوري، سهلة أمام «العميد» صاحب المركز الثامن برصيد 27 نقطة، والذي يخوض مباراة الليلة من دون ضغوط، بعد وداعه جميع المسابقات المحلية، وإعلان مدربه الهولندي ألفريد شرودر رحيله رسمياً بنهاية عقده في ختام الموسم، وهو القرار الذي أعقب إعلان النادي قبول استقالة مجلس إدارة شركة الكرة، برئاسة عبدالله سالم بن طوق.

وتتجه الأنظار في مباراة الليلة إلى المشاركة المرتقبة للمغربي عادل تعرابت، نجم الشارقة الحالي، في مواجهة فريقه السابق النصر، والذي خاض بقميصه 76 مباراة في المسابقات المحلية على مدار ثلاثة مواسم، قبل انتقاله المفاجئ إلى الشارقة خلال «الميركاتو الشتوي»، بعد مساهمته في قيادة «العميد» للتتويج بلقب «السوبر الإماراتي القطري».

في المقابل، تبرز في قائمة غيابات النصر لمباراة الليلة، وبقية الموسم، اسم المهاجم علي مبخوت، الهداف التاريخي للدوري برصيد 228 هدفاً، وهداف «العميد» هذا الموسم بـ10 أهداف، ويحمل مبخوت، مهاجم الجزيرة السابق، سجلاً لافتاً أمام الشارقة بتسجيله 12 هدفاً في 13 مباراة بالدوري «11 هدفاً وتمريرة حاسمة».

وبعيداً عن الغيابات والحضور، فإن مباراة الليلة فرصة للفائز لـ «فض الاشتباك» على صعيد المواجهات المباشرة بين الفريقين في تاريخ دوري المحترفين، بعدما التقيا في 29 مباراة سابقة، تبادلا فيها الفوز بـ11 انتصاراً لكل فريق، مقابل 7 تعادلات، سجل خلالها النصر 45 هدفاً، مقابل 44 هدفاً للشارقة.