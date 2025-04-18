مانشستر يونايتد.. «التأهل المجنون»!



مانشستر (رويترز)



سجل هاري مجواير هدفاً في الوقت الإضافي قاد به مانشستر يونايتد إلى فوز مثير 5-4 على أولمبيك ليون، في إياب دور الثمانية من الدوري الأوروبي لكرة القدم، ليتأهل «اليونايتد» إلى نصف النهائي فائزاً بنتيجة إجمالية 7-6.

وامتدت المواجهة المثيرة لوقت إضافي، بعد أن أهدر «اليونايتد» تقدمه بهدفين، وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الذهاب.

وفي الوقت الإضافي، وضع هدفان من ريان شرقي وألكسندر لاكازيت فريق ليون على أعتاب الدور نصف النهائي على ملعب «أولد ترافورد».

لكن «اليونايتد» استغل التفوق العددي، بعد طرد كورنتين توليسو من صفوف ليون في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، وقلب الموازين لمصلحته بثلاثة أهداف، جاء آخرها عن طريق مجواير الذي أثار مشاعر البهجة لدى جماهير «أولد ترافورد» بهدف بضربة رأس في الدقيقة 121.

وافتتح «اليونايتد» التسجيل مبكراً بهدف أحرزه مانويل أوجارتي في الدقيقة العاشرة، بعد جهد جماعي رائع، وأضاف ديوجو دالوت الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول.

وبمرور الوقت، تزايدت الإثارة في المباراة وتعادل ليون بهدفين سجلهما توليسو ونيكولاس تاجليافيكو خلال ست دقائق في الشوط الثاني.

وجاء طرد توليسو في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي ليعيد الزخم لمصلحة «اليونايتد»، لكن ليون تقدم في الوقت الإضافي عبر تسديدة رائعة من شرقي وركلة جزاء نفذها لاكازيت بهدوء، وبعدها سجل برونو فرنانديز هدفاً لـ «اليونايتد» من ركلة الجزاء في الدقيقة 114، وأضاف زميله كوبي ماينو الهدف الرابع في الدقيقة 120 بمساعدة كاسيميرو، قبل أن يختتم مجواير التسجيل بالهدف الخامس ليونايتد، ويلتقي «اليونايتد» في الدور نصف النهائي مع أتليتيك بلباو الذي تأهل على حساب رينجرز.

وأصبح «اليونايتد» أول فريق في التاريخ يسجل هدفين في الدقيقة 120 في مباراة ببطولة أوروبية كبرى.

وقال مجواير لشبكة تي.إن.تي سبورتس «شعرت بأن الهدف الرابع لهم كان بمثابة ضربة قاضية، لكننا حصلنا على فرص للعودة، كان الفرصة من نصيبي، ولحسن الحظ سجلت، كان شعورا رائعاً، كانت مباراة رائعة، وبذلنا جهداً كبيراً فيها».

ولم يكن «أولد ترافورد» ملعباً تشعر جماهيره بالسعادة هذا الموسم، خاصة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي الاستاد الذي طالما اعتُبر من أصعب الملاعب في إنجلترا، تلقى «اليونايتد» سبع من إجمالي 14 هزيمة له في الدوري هذا الموسم، لكن يظل سجل الفريق في المشاركة الأوروبية أفضل.

وقدم «اليونايتد»، الذي اهتزت شباكه أولاً في 19 مباراة بالدوري هذا الموسم، بداية قوية واستغل أوجارتي عرضية من أليخاندرو جارناتشو ليفتتح التسجيل بهدف أشعل الحماس في المدرجات.

وبعد الهدف الثاني الرائع الذي سجله دالوت، أهدر جارناتشو فرصة جيدة لحسم المواجهة في وقت مبكر من الشوط الثاني، وكان هذا الإهدار مكلفا للغاية إذ سيطر التوتر على لاعبي الفريق، وسمحت «هفوات» دفاعية بهدف توليسو الذي أنعش آمال ليون.

وبعدها سدد تاجليافيكو الكرة في الشباك من زاوية ضيقة في شباك أندريه أونانا العائد لحراسة مرمى «اليونايتد» والزميل السابق للمدافع الأرجنتيني في أياكس.

ورغم النقص العددي، بدا ليون أكثر خطورة في الشوط الأول من الوقت الإضافي، وكان شرقي من أخطر عناصر ليون وأدى تألقه إلى تقدم الضيوف بهدف لأول مرة في المباراة، قبل أن يضيف لاكازيت هدفا آخر ويدفع بدلاء الفريق الضيف إلى اقتحام الملعب احتفالا به.

وتعرض كاسيميرو لعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحصل «اليونايتد» على ركلة جزاء جددت آماله، وقد نفذها فرنانديز بنجاح، وأضاف زميله البديل هدف التعادل 4-4 بتسديدة رائعة، وواصل «اليونايتد» محاولاته في اللحظات الأخيرة، حتى نجح مجواير في خطف هدف الفوز بضربة رأس إثر عرضية من كاسيميرو.