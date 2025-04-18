«الترجيحية» تقتل حلم لاتسيو في «يوروبا ليج»!



روما (رويترز)



سجل نايكيتا خايكين تصدياً حاسماً قاد بودوجليمت إلى الفوز بركلات الترجيح على مضيفه لاتسيو، ليصبح أول فريق نرويجي يتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، حيث يواجه توتنهام المنافس في الدوري الإنجليزي.

وتقدم لاتسيو في الدقيقة 21 عن طريق تاتي كاستيانوس، وانتظر حتى الوقت بدل الضائع للشوط الثاني، ليضيف تيجاني نوسلين الهدف الثاني، ويتعادل الفريقان بنتيجة إجمالية 2-2، لتستمر المواجهة لوقت إضافي.

وسجل بولاي ديا هدفاً للاتسيو من ضربة رأس، بعد مرور عشر دقائق من الشوط الإضافي الأول، لكن البديل أندرياس هيلميرسن أحرز هدفاً لبودو بضربة رأس في الدقيقة 109، وطُرد بعدها لحصوله على الإنذار الثاني، واستمرت النتيجة حتى النهاية ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح.

وكان بإمكان باتريك بيرج لاعب بودو جليمت أن يحسم المواجهة عبر الركلة الخامسة، لكنه سدد الكرة فوق العارضة، ولعب زميله الحارس خايكين دور البطولة عندما تصدى لركلة كاستيانوس، ليتفوق الفريق النرويجي 3-2 بركلات الترجيح، ويتأهل إلى نصف النهائي.

وبدت الأمور مقلقة بالنسبة للفريق النرويجي عندما جرى التصدي لركلة ينس بيتر هاوج بينما سجل ديا، لكن حارس المرمى خايكين، لعب دوراً بارزاً، وتصدى خايكين لركلة لوم تشاونا، ثم أهدر نوسلين ركلة للاتسيو بتسديد الكرة بعيداً عن المرمى، وبعد تسجيل بودو لركلاته الثلاث التالية، أصبحت الفرصة سانحة أمام بيرج، الذي ترتبط عائلته بالنادي النرويجي، حينما حصل على ركلة الترجيح الخامسة، لكن مفاجأة أخرى أثيرت قبل النهاية الخيالية، إذ سدد بيرج كرة علت العارضة وتم استدعاء خايكين مرة أخرى.

وأكد خايكين دوره البطولي في المباراة، عندما تصدى لتسديدة كاستيانوس، لتنطلق احتفالات هائلة بين جماهير الفريق النرويجي.