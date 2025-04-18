«النتائج المحبطة» تُطيح رأس رامون دياز في كورينثيانز



البرازيل (رويترز)



أعلن نادي كورينثيانز البرازيلي لكرة القدم إقالة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، بعد بداية موسم محبطة، إذ حصد الفريق أربع نقاط فقط، خلال أول أربع مباريات في الدوري البرازيلي.

وقاد دياز الفريق للفوز بلقب بطولة باوليستا في نهاية مارس، لكن الفريق عانى من بداية متواضعة في الدوري البرازيلي، كان آخرها الخسارة 2-صفر أمام فلومينينسي.

كذلك كان للأداء الضعيف للفريق في بطولة كأس سود أميركانا دور في إقالة المدرب.

وقال النادي في بيان: «يعلن نادي كورينثيانز باوليستا رحيل رامون دياز عن منصبه مدرباً للفريق، ويتقدم مجلس الإدارة بالشكر للمدرب على خدماته للنادي، متمنياً له كل التوفيق في مسيرته المهنية المقبلة».

وتولى المدرب «65 عاماً» قيادة كورينثيانز في يوليو الماضي، وساعد الفريق على تفادي الهبوط، والفوز ببطولة باوليستا 2025 في موسمه الأول مع الفريق.

ويتولى أورلاندو ريبيرو، مدرب فريق تحت 20 عاماً في كورينثيانز، قيادة الفريق الأول اعتباراً من الجمعة، وقال النادي إنه لم يتصل بأي مدربين آخرين.