فلامنجو يدعم هنريكي في «تهمة التعمد»!



ساو باولو (أ ب)



دعّم نادي فلامنجو البرازيلي جناح الفريق برونو هنريكي، وذلك بعد تقارير أفادت اتهامه من جانب الشرطة بتعمد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة.

وكانت وسائل إعلام برازيلية ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن برونو هنريكي جرى اتهامه بتعمّد الحصول على بطاقة صفراء في مباراة بالدوري البرازيلي في عام 2023، وذلك بغرض استفادة أفراد من عائلته من المراهنات عبر الأنترنت.

وقال فيلبي لويس، المدير الفني للفريق، إن اللاعب البالغ 34 عاماً، والذي شارك مع منتخب البرازيل في مباراتين، يجب أن يفترض براءته من التهمة.

وأضاف المدير الفني للفريق بعد الفوز على جوفنتود 6- صفر، في ملعب ماراكانا ببطولة الدوري: «تحدثت إليه أنه بحالة جيدة، وحضر مع جميع زملائه، الشيء الوحيد الذي نطلبه هو افتراض براءته شخصاً لديه حق الدفاع عن نفسه ضد الاتهامات».

وتابع فيلبي لويس الذي أشار إلى استمرار تواجد برونو في قائمة الفريق: «سلوكه ينبع من شخص هادئ تماماً ونزل إلى أرض الملعب، وكان مع زملائه وصديقاً كذلك وهو بخير تماماً».