ريال مدريد يهدد جميع اللاعبين بالطرد!



مراد المصري (أبوظبي)



كشفت صحيفة ماركا الإسبانية، الصحيفة المقرّبة من ريال مدريد، أن إدارة النادي، أبلغت اللاعبين، أنها تتخلى عن أي اسم خلال المرحلة المقبلة، في ضوء تقييم الأداء بناءً على ما يتحقق على أرض الملعب في الموسم الحالي.

وجاءت رسائل ريال مدريد التحذيرية للاعبين وأن ما حققه البعض في أوقات سابقة لن يكون ضماناً لهم من مقصلة الرحيل في الصيف المقبل، في حال استمرار تراجع الأداء، وأن الوقت الفعلي حان لرحيل بعض الأسماء بعينها.

وأكدت الصحيفة أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يواجه خطر الإقالة فعلياً، ويحتاج إلى الفوز بلقب كأس ملك إسبانيا، عندما يلتقي برشلونة في مواجهة «الكلاسيكو» المقررة 26 أبريل الجاري، من أجل الحصول على ضمان لاستمراره حتى نهاية الموسم على الأقل.