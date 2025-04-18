«المفاجأة المدوية» تشعل «سباق اللقب» في السعودية



الرياض (أ ف ب)



فجر الفتح مفاجأة كبيرة، بإسقاطه ضيفه الاتحاد متصدر الترتيب بثنائية نظيفة، ضمن المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم، سجل ثنائية الفتح المغربي أمين سباعي (10) والأرجنتيني ماتياس فارجاس (69)، ورفع الفتح رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر، بينما تجمد رصيد الاتحاد عند 65 نقطة، ليفشل في استعادة فارق النقاط السبع مع الهلال الثاني، والفائز على الخليج بثلاثية نظيفة (61) قبل ست مراحل على نهاية الدوري، ومُني الاتحاد بخسارته الثالثة هذا الموسم، مقابل 20 فوزاً و5 تعادلات.

وجاء هدف الافتتاح للفتح في وقت مبكر عن طريق سباعي بعد تمريرة رائعة من مواطنه مراد باتنا، قبل أن يصوبها قوية في شباك محمد المحاسنة (10)، وتألق نواف العقيدي في التصدي لفرصة هدف محقق للاتحاد عبر الفرنسي موسي ديابي (20)، واحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للفتح انبرى لها باتنا بنجاح، قبل أن يقوم الحكم بإلغاء الهدف بعد أن لمست الكرة قدم لاعب الفتح مرتين (36).

وعاد العقيدي للتألق والحفاظ على شباكه نظيفة بالتصدي لركلة جزاء للاتحاد، احتسبها الحكم لمصلحة فواز الصقور، قبل أن يهدرها البرازيلي فابينيو تافاريس (44).

وحرم العقيدي الاتحاد من إدراك التعادل بعد تصويبة قوية من جانب الجزائري حسام عوار تألق في التصدي لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفتح بهدف نظيف.

وألغى الحكم مطلع الشوط الثاني هدفاً للفرنسي كريم بنزيمة بداعي التسلل (63)، ومن تمريرة رائعة من جانب العقيدي، انفرد فارجاس بمرمى المحاسنة، قبل أن يُسجل الهدف الثاني للفتح (69).