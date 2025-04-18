مانشستر يونايتد.. «الريمونتادا الأفضل» في 115 عاماً!



معتز الشامي (أبوظبي)



شهد ملعب «أولد ترافورد» العديد من الليالي الساحرة، لكن مانشستر يونايتد حقق بلا شك أفضل «ريمونتادا» عودة له على الإطلاق في تاريخ هذا الملعب العريق الممتد على مدار 115 عاماً.

وقبل 6 دقائق فقط من انتهاء الوقت الإضافي، كان «اليونايتد» متأخراً أمام ليون الفرنسي بفارق هدفين (4-2)، لكن العملاق الإنجليزي سجل 3 أهداف عبر برونو فرنانديز وكوبي ماينو وهاري ماجواير، ليتأهل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

وكانت نهاية غير متوقعة لمباراة مجنونة، حيث فرّط فريق روبن أموريم في تقدمه بهدفين في الشوط الأول، وتعادل ليون في الشوط الثاني 2-2، لكنه اضطر للعب بـ10 لاعبين قبل صافرة النهاية مباشرة بعد طرد كورينتين توليسو.

وكان لدى «اليونايتد» الأفضلية قبل الأشواط الإضافية، لكن ريان شرقي فاجأ الجميع ووضع ليون في المقدمة 3-2، قبل أن يجعل ألكسندر لاكازيت النتيجة 4-2 لمصلحة للضيوف، وبدا موسم «اليونايتد» وكأنه انتهى، وكان أموريم سيواجه ضغطاً كبيراً، قبل العودة المذهلة بـ3 أهداف في أقل من 10 دقائق، ليفوز على الفريق الفرنسي 7-6 في مجموع المباراتين، ويتأهل إلى الدور نصف النهائي لمواجهة أتلتيك بلباو الإسباني.

ويعتمد أمل «اليونايتد» الوحيد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل على الفوز بالدوري الأوروبي، وكان موسم الفريق في الدوري الإنجليزي سيئاً للغاية، حيث يحتل «اليونايتد» المركز الرابع عشر، لكنه لا يزال بلا هزيمة في الدوري الأوروبي هذا الموسم، حيث كانت ليلة تاريخية في «أولد ترافورد»، بعدما سجّل الفريقان 9 أهداف، وهو رقم قياسي لمباراة واحدة في الدوري الأوروبي، وسبق أن سُجّلت 8 أهداف في 10 مباريات سابقة في الدوري الأوروبي، بما في ذلك فوز «اليونايتد» 6-2 على روما في عام 2021، لكن هذه المرة الأولى التي تُسجّل فيها 9 أهداف.