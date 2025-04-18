مريم كريم تحصد «ذهبية تاريخية» في «آسيوية القوى»



القطيف (الاتحاد)



دخلت العداءة مريم كريم التاريخ من أوسع أبوابه، بعد أن أحرزت أول ميدالية ذهبية آسيوية للإمارات في فئة الناشئين، بفوزها المستحق في سباق 400 متر حواجز ضمن البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، المقامة في القطيف بالسعودية، بمشاركة 29 دولة، كما واصلت مريم حضورها القوي في البطولة، حيث تأهلت إلى نهائي سباق 200 متر، بعد اجتياز التصفيات التمهيدية بنجاح.

وسجّلت مريم زمناً قدره 59.55 ثانية، لتجمع بين ثلاثية غير مسبوقة، هي الميدالية الذهبية الأولى للإمارات في هذه الفئة، والرقم القياسي الجديد للدولة في سباق 400 متر حواجز، وتحطيم الرقم القياسي للبطولة الآسيوية تحت 18 سنة، وجاءت الأوزبكية شودينا رحمانوفا في المركز الثاني بزمن 1:01.40 دقيقة.

وقال اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى: «ما حققته مريم كريم ليس إنجازاً شخصياً، بل علامة فارقة في مسيرة ألعاب القوى الإماراتية، والميدالية الذهبية الأولى في تاريخ ناشئي الدولة على المستوى القاري، وتحطيم الرقم الآسيوي دليل على الجاهزية والتطور الكبير في مستوى لاعبينا».

وأضاف: «نفتخر بالإنجاز وندعم بكل قوة مسيرة مريم وزملائها، ومشاركتنا وسط منافسة من 29 دولة تؤكد التزام الاتحاد برفع مستوى المنتخبات الوطنية، وتحقيق طموحات الدولة في المحافل الخارجية».