إطلاق مبادرة «سفراء الشواحيف» الخليجية

أبوظبي (الاتحاد)

وقّع اتحاد الرياضات البحرية ومجموعة ماج القابضة اتفاقيّة رعاية استراتيجية، تصبح بموجبها المجموعة، الراعي الرسمي لبطولة الإمارات للقوارب الخشبية السريعة «الشواحيف» لموسم 2025.

وتمثل هذه الشراكة خطوة نوعيّة ضمن رؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحويل هذه الرياضة العريقة إلى منصة خليجية لتمكين الشباب وتعزيز الهوية الوطنيّة.

وقّع الاتفاقية كلّ من موفق القداح، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة ماج القابضة، وأحمد الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحرية، إلى جانب حضور عدد من الشخصيات والقيادات من الجانبين.

وتأتي هذه الشراكة لغرض توسيع نطاق رياضة الشواحيف، وتحقيق الاستدامة لبطولات القوارب الخشبية عبر شراكات رائدة مع القطاع الخاص، كما تتضمن إطلاق مبادرة خليجية واعدة تحت اسم «سفراء الشواحيف»، تُعنى باستقطاب وتأهيل وتمكين الشباب من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي في رياضة القوارب الخشبية السريعة، وتهدف إلى ربط الأجيال بجذورهم البحرية عبر تنظيم ورش تدريبية، ولقاءات مع نخبة من رواد هذه الرياضة التراثية، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية تُعزز من حضور الرياضات التراثية الإماراتيّة على المستوى الخليجي.

وقال أحمد الشرياني، الأمين العام لاتحاد الرياضات البحريّة: «نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة ماج القابضة، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة سباقات الشواحيف، وتعكس التزاماً مشتركاً بدعم المبادرات الرياضية ذات البعد الوطني والحفاظ على تراثنا البحري وتقديمه للأجيال بروح معاصرة، ومن خلال مبادرة سفراء الشواحيف، نسعى إلى منح الشباب منصةً جديدة للإبداع والانتماء تعزز ارتباطهم بثقافتهم وهويتهم».