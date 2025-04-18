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الرياضة

انطلاقة قوية لمنتخب البلياردو في «غرب آسيا»

انطلاقة قوية لمنتخب البلياردو في «غرب آسيا»
18 ابريل 2025 14:00

المنامة (وام)

استهل لاعبو منتخب البلياردو، مشاركتهم في بطولة غرب آسيا المقامة حالياً في العاصمة البحرينية المنامة، بتحقيق نتائج قوية في افتتاح المنافسات.
وتستمر المنافسات حتى 24 أبريل الجاري، بمشاركة منتخبات البحرين والسعودية وقطر وعمان والكويت والعراق إلى جانب الإمارات، في مسابقات للرجال والناشئين والسيدات.
ويمثل الإمارات في البطولة 7 لاعبين، بواقع 3 في مسابقة السنوكر هم محمد شهاب، ومحمد الجوكر (رجال)، وسيف الزعابي (ناشئين)، إلى جانب 4 لاعبين في منافسات البلياردو هم محمود شريف، وخالد الزرعوني (رجال)، وسالم النعيمي، وسلمان الزعابي (ناشئين).
وجاءت الانطلاقة من خلال مسابقة فردي 9 كرات للرجال، حيث حقق محمود شريف فوزين متتاليين على البحرينيين حسين مروم (9-5) وحيدر مروم (9-8)، قبل أن يخسر بصعوبة أمام العراقي مهند جاسم بنتيجة 8-9.
وفاز خالد الزرعوني على العماني مهند المقبالي 9-6، وخسر أمام العراقي أمير علي 6-9.
وفي منافسات السنوكر، سجل محمد شهاب بداية قوية بفوزه على العماني سامي الحمراشدي 3-0، ثم كرر النتيجة أمام القطري علي العبيدلي، ليضع بصمته في مشوار المنتخب بالبطولة.

البلياردو
البلياردو والسنوكر
بطولة غرب آسيا للبلياردو
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