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الرياضة

رغم وداع «أبطال أوروبا».. فينيسيوس «الهدّاف البرازيلي» لريال مدريد

رغم وداع «أبطال أوروبا».. فينيسيوس «الهدّاف البرازيلي» لريال مدريد
18 ابريل 2025 12:32

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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يعيش عشاق ريال مدريد أياماً صعبة بعد الوداع من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد أرسنال الإنجليزي، لكن رغم السقوط المدوي والوداع المر لـ«الميرنجي» مازال هناك جانب إيجابي، فيما يخص الأرقام الفردية لبعض اللاعبين.
وأصبح فينيسيوس جونيور اللاعب البرازيلي الأكثر تسجيلاً للأهداف في تاريخ ريال مدريد، متجاوزاً رونالدو نازاريو «الظاهرة»، بعد تسجيله هدفاً في هزيمة «الملكي» 2-1 في إياب ربع نهائي «الشامبيونزليج» أمام أرسنال، الذي وصل إلى نصف النهائي، وأقصى «الريال» بهزيمة ساحقة (5-2) في مجموع المباراتين.
وسجل أسطورة ريال مدريد والبرازيل رونالدو 104 أهداف في 177 مباراة، خلال السنوات الخمس التي قضاها مع «الجلاكتيكوس» بين 2002 و2007، ووصل فينيسيوس بهدفه أمام أرسنال إلى 105 أهداف مع ريال مدريد في 310 مباريات، منذ انضمامه من فلامنجو في يوليو 2018.
واللاعبون الوحيدون غير المولودين في إسبانيا الذين سجلوا أهدافاً أكثر لريال مدريد من فينيسيوس، جاريث بيل، الذي يليه برصيد 106 أهداف، وجونزالو هيجواين، وهوجو سانشيز، وفيرينك بوشكاش، وألفريدو دي ستيفانو، وكريم بنزيمة، والهداف التاريخي كريستيانو رونالدو، وفاز فينيسيوس بـ14 لقباً مع ريال مدريد، بما في ذلك لقبان في دوري أبطال أوروبا و3 ألقاب في الدوري الإسباني. 
وحلّ البرازيلي وصيفاً لجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وفاز بجائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بعد أن ساعد ريال مدريد في الفوز بلقبي الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما سجل في 8 من أصل 14 نهائياً شارك فيها لاعباً في ريال مدريد، بما في ذلك نهائيان لدوري أبطال أوروبا، وكان أعلى معدل تهديفي لفينيسيوس في الموسم الماضي 2023-2024، عندما سجل 24 هدفاً في جميع المسابقات.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ريال مدريد
أرسنال
فينيسيوس جونيور
كريستيانو رونالدو
كريم بنزيمة
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