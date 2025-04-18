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الرياضة

الجزيرة وشباب الأهلي.. «6 أوراق رابحة»

الجزيرة وشباب الأهلي.. «6 أوراق رابحة»
18 ابريل 2025 15:00

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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تخطف مباراة الجزيرة وشباب الأهلي في نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، السبت، أنظار عشاق الكرة الإماراتية، حيث يعود «فخر أبوظبي» للمنافسة على لقب جديد، بعد طول غياب، وتحديداً منذ آخر تتويج له بلقب الدوري قبل 3 مواسم.
ويملك الجزيرة وشباب الأهلي، عدداً من أبرز العناصر القادرة على صناعة الفارق، وإهداء لقب كأس «أبوظبي الإسلامي» لعشاق «فخر أبوظبي» أو «الفرسان» في موقعة النهائي المرتقبة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، ويمكن تلخيص عناصر قوة الفريقين في 6 أوراق رابحة تحضر على ملعب النهائي بواقع 3 لاعبين مؤثرين بكل فريق.
يقود أحلام الجزيرة إلى التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، 3 لاعبين هم فينيسيوس ميلو، رامون ميريز، نبيل فقير، وفقاً لما قدمه كل لاعب من أرقام ومشوار مميز في البطولة منذ انطلاق الموسم، وخاض فينيسيوس ميلو 4 مباريات مع الجزيرة في البطولة، وسجل هدفين، وقدم تمريرة حاسمة، فيما لعب رامون ميريز 6 مباريات، وأحرز 5 أهداف، وينفرد بلقب هداف البطولة، ونبيل فقير الذي سجل هدفاً وصنع آخر من مجموع 6 مباريات مع «فخر أبوظبي» بالبطولة.
وتعول جماهير «الفرسان» على الثلاثي سردار أزمون وفيدي كارتابيا ومؤنس دبور، من أجل انتزاع كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام الجزيرة، ولعب أزمون مباراتين في النسخة الحالية، مسجلاً 3 أهداف، وهو من الأسلحة الهجومية لشباب الأهلي، بينما شارك كارتابيا في 5 مباريات، سجل 4 أهداف وصنع 7 أهداف بمجموع مساهمات بلغ 11 هدفاً، ليصبح وصيف هدافي البطولة، ومؤنس دبور الذي أحرز 3 أهداف من 6 مواجهات بالبطولة.

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
شباب الأهلي
الجزيرة
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