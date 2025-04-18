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الرياضة

عموتة وسوزا.. «صراع العقول»

عموتة وسوزا.. «صراع العقول»
18 ابريل 2025 15:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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الجزيرة وشباب الأهلي.. «6 أوراق رابحة»


في قمة من نوع خاص، يلتقي الجزيرة وشباب الأهلي وجهاً لوجه لنيل لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، السبت، بينما تكون المواجهة الأكثر تأثيراً، بين المغربي الحسين عموتة مدرب الجزيرة، والبرتغالي باولو سوزا مدرب شباب الأهلي.
وتتجه الأنظار للقمة المرتقبة بين الفريقين، ليس فقط لأداء النجوم المتوقع تألقها داخل «المستطيل الأخضر»، ولكن أيضاً للخطط والتكتيك المنتظر الذي يضعه كلا المدربين، وخيارات طرق اللعب وتنوعها لبلوغ الهدف المنشود، بين عموتة وسوزا.
وبالنظر إلى دوافع كل مدرب، يبحث الحسين عموتة عن أول ألقابه مع الجزيرة، منذ أن تولى مهمة تدريب الفريق في 8 يوليو 2024، وقاده في 6 مباريات بالبطولة، وحقق الفوز في 3 مباريات وتعرض لـ 3 خسائر، وسجل 14 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف. 
بينما يتطلع باولو سوزا إلى حصد اللقب الثاني في مشواره مع شباب الأهلي، بعد أن قاد «الفرسان» إلى التتويج بلقب السوبر في ديسمبر الماضي على حساب الوصل، ولعب سوزا 6 مباريات في البطولة، محققاً الفوز في 3 مباريات وتعادل في 3 أخرى، كما سجل 15 هدفاً واستقبلت شباكه 9 أهداف.
ولا يزال الصراع بين العقول حاضراً، حيث يتوقع أن يستغل كل مدرب الأوراق الرابحة على أرض الملعب، وتنويع التكتيك وطرق اللعب والخطط الفنية، فضلاً عن اختيار الأوراق الرابحة يتم الدفع بها عند الحاجة، بحثاً عن تعزيز نتيجة، أو العودة لتعديل الموقف، ما ينذر بمواجهة من العيار الثقيل بين المدرستين التدريبيتين على أرض الملعب.

كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
العين
استاد هزاع بن زايد
الجزيرة
شباب الأهلي
الحسين عموتة
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