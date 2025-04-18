«الذكاء الاصطناعي» يحل أزمة ريال مدريد!



معتز الشامي (أبوظبي)



تشهد كرة القدم تحولاً صامتاً ولكنه حاسم، وخارج الملعب، تتجه الأندية بشكل متزايد إلى الاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتوقع السوق وتحسين قراراتها الرياضية، ومن أكثر الأدوات تطوراً في هذا المجال نظام «PLAIER»، الذي يعمل مع قاعدة بيانات تضم أكثر من 300 ألف لاعب من أكثر من 200 دولة، ويقدم تحليلات شخصية وفقاً لأسلوب لعب كل فريق.

وقدمت صحيفة ماركا الإسبانية تقريراً مفصلاً، عن آليات حل أزمة ريال مدريد، عبر الاستعانة بتطبيق خاص بالذكاء الاصطناعي القائم على اختيار أنسب اللاعبين القادرين على إعادة الرياضة كقوة تكتيكية كبرى.

وبعد خروج ريال مدريد أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا، وفي ظل الحديث عن تغييرات محتملة وتعديل شامل في تشكيلة اللاعبين، اختارت الأداة الخاصة بتلك التقنية لصحيفة ماركا تقريراً حصرياً يحدد فيه اللاعبين الأكثر توافقاً مع نظام لعب ريال مدريد وفق خمسة مراكز رئيسية وهم، الظهير، ووسط الملعب، والجناح، وتراعي المعايير الأداء الفردي، والملاءمة التكتيكية، والتوافق مع التشكيلة الحالية.

ومن جانبه أكد يان ويندت، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك للشركة، في تصريح للصحيفة أنه النظام المطبق يقيس مساهمة اللاعب في نجاح الفريق، ويحلل أسلوب لعبه وتمركزه على أرض الملعب، قبل البحث عن لاعبين مشابهين من حيث الكفاءة والأسلوب والدور، وعلى الجانب الأيمن، يبرز ريس جيمس (تشيلسي)، وترينت ألكسندر-أرنولد (ليفربول)، وجوزيب ستانيسيتش (بايرن ميونيخ)، وجميعهم يتميزون بمساهمتهم الهجومية وقدرتهم على توليد الكرات من الأطراف، وهي عناصر أساسية في أي فريق يحتاج إلى عرضية ودقة في اللعب.

وقال ويندت: «يتميز ألكسندر-أرنولد بمهارة عالية في العديد من الحركات التي تميز الظهير الأيمن، لكن لديه نقاط ضعف معينة في جوانب مثل اعتراض الكرات، والتحديات الهوائية، والمواجهات الفردية، مع أن التعاقد معه في صفقة انتقال حر سيكون مجدياً من الناحية الاقتصادية، إلا أنه إذا كان ريال مدريد مستعداً للاستثمار، فإن ريس جيمس خيار أفضل، ولديه نقاط ضعف أقل، كما أنه يتفوق في نفس المؤشرات التي يتفوق فيها نادي أتلتيكو مدريد».

وأضاف: «في مركز الظهير الأيسر، اختار التطبيق أوليكساندر زينتشينكو (أرسنال)، متعدد المهارات وذا تحكم رائع بالكرة، وماكسيميليان ميتلشتات (شتوتجارت)، أحد أبرز اللاعبين في الدوري الألماني هذا الموسم، ولويس هول (نيوكاسل)، موهبة إنجليزية شابة ذات إمكانات هائلة».

ومع اعتزال توني كروس، يبحث خط وسط ريال مدريد عن استمرارية لم تُقدم هذا العام إلا من خلال داني سيبايوس الذي تعافى مؤخراً، بينما أفضل المرشحين لشغل هذا الدور التنظيمي، من حيث الحضور والرؤية، هم برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، وجيمس ماديسون (توتنهام)، وجوي فيرمان (آيندهوفن)، وجميعهم يتميزون بسجل هجومي مميز وإبداع في التمريرات الأخيرة، وقال ويندت: «لكل مركز خصائصه التي تعكس نوعية الحركات الأكثر أهمية لهذا المركز، كان كروس الأفضل في أكثر المواقف حسماً بالنسبة للاعب وسط، ولعب بشكل أساسي صانع ألعاب عميق، مع أنه كان قادراً أيضاً على اللعب كصانع ألعاب في مناطق أكثر تقدماً، مما يمنح فريقه مرونة كاملة، ويملك كروس أحد أفضل السجلات التاريخية للاعبي الوسط، ورغم قلة اللاعبين الذين يقتربون من مستواه، إلا أن برونو فرنانديز وجيمس ماديسون وجوي فيرمان هم الأكثر تشابها، ومن الممكن أن يكون ريال مدريد في متناولهم».

وعلى الجانب الأيسر، إذا ما دعت الحاجة إلى بديل لفينيسيوس، يقترح النظام أن يكون جيريمي دوكو (مانشستر سيتي)، ولويس سينيستيرا (بورنموث)، وأليخاندرو جارناتشو (مانشستر يونايتد)، وعلى الجهة اليمنى، نوني مادويكي (تشيلسي)، وإيستيفاو (بالميراس)، وبوكايو ساكا (أرسنال).