«البريميرليج» يستعيد «الظهور اللافت» في نصف نهائي بطولات أوروبا!



عمرو عبيد (القاهرة)



جاء حصول «البريميرليج» على مقعد خامس «زائد» في النسخة المُقبلة من دوري الأبطال، واحتمال ارتفاع عدد الأندية الإنجليزية المشاركة في البطولات الأوروبية، إلى رقم كبير وقياسي بالموسم القادم، متماشياً مع استعادتها بريق «الظهور اللافت» في نصف نهائي تلك البطولات القارية الحالية، حيث زاد عدد الأندية المتنافسة في الدور قبل النهائي بالبطولات الثلاث، «الشامبيونزليج» و«يوروبا ليج» و«كونفرانس ليج»، إلى 4 فرق، بواقع واحد في «الأبطال» وآخر في «المؤتمر» و2 في الدوري الأوروبي، الذي قد يشهد «نهائياً إنجليزياً خالصاً»، إذا نجح مانشستر يونايتد وتوتنهام في تجاوز منافسيهما في المرحلة الحالية.

وهو الأمر الذي غاب عن فرق إنجلترا في الموسم الماضي، إذ لم يلعب في نصف النهائي البطولات الأوروبية سوى فريق واحد، أستون فيلا، الذي لم يتمكن من تجاوز هذا الدور في دوري المؤتمر وقتها، بينما خرجت جميع فرق «البريميرليج» تباعاً من الأدوار الإقصائية في كلٍ من دوري الأبطال والدوري الأوروبي، وكان مانشستر يونايتد مدافعاً عن الكرة الإنجليزية وحده هو الآخر، قبل 5 سنوات، عندما لعب نصف نهائي «يوروبا ليج 2019-2020»، وخسر أيضاً أمام إشبيلية، في موسم لم يكن دوري المؤتمر قد عرف طريقه إلى النور بعد.

ورغم أن «البطولة الوليدة» لم تنطلق أيضاً في موسم 2020-2021، إلا أن الأندية الإنجليزية غزت نصف نهائي البطولتين الكبيرتين، حيث لعب مانشستر سيتي وتشيلسي في ذلك الدور بـ «الشامبيونزليج»، بل إن «الثنائي» قدّم «النهائي الإنجليزي الخالص» آنذاك، وفاز «البلوز» باللقب، في الوقت الذي حجز مانشستر يونايتد وأرسنال مقعدين بين «الأربعة الكبار» في الدوري الأوروبي، ووصل «الشياطين» إلى النهائي بالفعل، لكنه خسر أمام فياريال.

حافظ الإنجليز على ظهور 4 فرق في نصف نهائي بطولات موسم 2021-2022، بلعب ليفربول و«السيتي» في «الأبطال»، ووستهام في الدوري الأوروبي، وليستر سيتي في أولى نُسخ دوري المؤتمر، لكن «الريدز» وحده فقط مر إلى المباراة النهائية في «الشامبيونزليج»، قبل أن يخسر اللقب «بالتخصص» أمام ريال مدريد.

ورغم أن عدد فرق «البريميرليج» في تلك المراحل المتقدمة، عاد للتقلص في موسم 2022-2023، ليصل إلى ظهور ممثلين فقط له، وزاد تراجعاً في الموسم الماضي بمشاركة فريق واحد، إلا أن عام 2023 شهد تتويج فريقي الدوري الإنجليزي وقتها، بعدما حصد «البلومون» لقب دوري الأبطال على حساب إنتر ميلان، وكذلك فوز وستهام يونايتد على فيورنتينا بنهائي دوري المؤتمر.