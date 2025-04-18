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الرياضة

ليس كلوب.. ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد

ليس كلوب.. ألونسو المدرب الجديد لريال مدريد
18 ابريل 2025 14:08


مراد المصري (أبوظبي)

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أكدت صحيفة «ماركا» المقربة من ريال مدريد، أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي، حسم أمره بالتعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو، لتولي مهمة قيادة الفريق الأول، خلفاً للإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك رغم ترشيح الألماني يورجن كلوب للمهمة أيضاً.
وأكدت الصحيفة، أن ألونسو هو أكثر خيار مقنع لبيريز شخصياً، إلا أنه يدرك أهمية القيام بخطوات سريعة لإنجاز مهمة التعاقد معه قبل انطلاق كأس العالم للأندية، حيث يتوجب عليه الدخول في مفاوضات مع نادي باير ليفركوزن، لدفع تعويض مادي للحصول على خدمات المدرب الإسباني.
ويحظى ألونسو بشعبية واسعة داخل إسبانيا وتحديداً مدريد، والذي سبق أن تألق لاعباً في صفوف ريال مدريد خلال مسيرته، إلى جانب شخصيته التي لها تأثير على اللاعبين النجوم، وأسلوب لعبه العصري والمنظم الذي جعله يحقق نجاحات بارزة مع باير ليفركوزن، عندما قاده إلى منصات التتويج في الموسم الماضي، وبلوغ نهائي الدوري الأوروبي.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
فلورنتينو بيريز
تشابي ألونسو
يورجين كلوب
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