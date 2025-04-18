«ركنة» و«الشهم» و«بلسم» و«حبشان» أبطال اليوم الثاني في «المرموم التراثي»

علي معالي (دبي)

واصل مهرجان «ختامي المرموم 2025» منافساته، وسط أجواء مليئة بالحماس والإثارة، حيث شهدت الفترة المسائية اليوم، إقامة 20 شوطاً في سن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وتنافست نخبة المطايا على أقوى الرموز خلال الأشواط الأربعة الأولى، في فئتي المفتوح والإنتاج، وذلك لمسافة 4 كيلومترات، وسط متابعة جماهيرية كبيرة وتفاعل لافت من ملاك الهجن والمضمرين من مختلف أنحاء الخليج.

وشهدت الفترة المسائية مشاركة 903 مطية، ليصل إجمالي عدد المشاركين في سن الحقاقة خلال اليوم إلى 2370 مطية، حيث شاركت في الفترة الصباحية 1467 مطية.

انتزعت «ركنة» ملك عبدالله محمد سبعين المحرمي كأس الحقايق الأبكار المفتوح بعد أداء قوي وتوقيت بلغ 5:53:7 دقيقة، لتحصل على جائزة مالية قدرها مليون درهم.

وفي الشوط الثاني، لمع «الشهم» لـ سيف خلفان ثعيلب مفلح الهاجري، بعد أن أنهى السباق بتوقيت 5:50:9 دقيقة، كان هو التوقيت الافضل في سن الحقايق خلال المهرجان، ليتوج ببندقية الحقاقة الجعدان المفتوح وجائزة نقدية بلغت 800 ألف درهم.

وقدّمت «بلسم» لـ أحمد سعيد منانه الكتبي عرضاً قوياً في شوط الإنتاج، وتفوقت على منافسيها بزمن قدره 5:52:4 دقيقة، لتحصل على كأس الحقايق الأبكار إنتاج ومبلغ مليون درهم.

واختتمت رموز سن الحقاقة بـ«حبشان» المملوك لـ أحمد الحزمي قناص العامري، والذي تألق في رابع الأشواط بزمن قدره 5:54:5 دقيقة، ليظفر ببندقية الحقايق الجعدان إنتاج وجائزة مالية بلغت 800 الف درهم.

التوقيت الأفضل

أقيمت 26 شوطاً لسن الحقايق لهجن أبناء القبائل، وتنافست المطايا لمسافة أربعة كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربعة عشر الأولى لهجن الإنتاج.

واستهلت «الذيبة» لـ سالم عبيد بن حمد لحمير المري التحديات بتحقيق الفوز في الشوط الأول للحقايق الأبكار إنتاج، مسجلة توقيتاً بلغ 5:55:8 دقيقة.

وتألق «ليث» لـ عوض محمد بن سعيد العفاري في الشوط الثاني للحقاقة الجعدان إنتاج، ليخطف الأنظار بأفضل توقيت في الفترة الصباحية وقدره 5:52:5 دقيقة.

وفي الشوط الثالث للحقايق الأبكار إنتاج، حسمت «سمحة» بشعار الدكتور سالم علي الشيخ الصدارة بزمن وقدره 5:55:04 دقيقة.

أما الشوط الرابع للحقايق الجعدان إنتاج فذهب لـ«عجيب» المملوك لـ مطر غدير سعيد الكتبي بزمن بلغ 5:54:4 دقيقة.