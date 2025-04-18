جوائز ومفاجآت تنتظر جماهير الجزيرة وشباب الأهلي

أبوظبي (الاتحاد)

فعاليات ترفيهية ومفاجآت مميزة، تنتظر جماهير الكرة الإماراتية في المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، المقررة إقامتها يوم غدٍ «السبت» باستاد هزاع بن زايد، بين فريقي الجزيرة وشباب الأهلي، يوفرها رعاة رابطة المحترفين «شركاء النجاح»، تتضمن تجارب مميزة وجوائز قيمة.

تخصص شركة «ريد بول» الرائدة في إنتاج المشروبات، عدة فعاليات في محيط الملعب، توفر من خلالها تجربة لا تنسى للمشجعين، من خلال أجواء موسيقية ترفيهية غير مسبوقة تشعل حماس الجماهير.

ويقدم مصرف أبوظبي الإسلامي، سحوبات على جوائز قيمة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى المتمثلة في سيارة نيسان باترول، التي ستكون من نصيب أحد المشجعين، والذي سيقع عليه الاختيار من خلال مسح الرمز المتواجد على أساور الدخول، والذي يمنح كل مشجع فرصة للفوز بهذه الجائزة أو غيرها من الجوائز القيمة.

كما يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي تجربة ترفيهية ممتعة للجماهير، من خلال ألعاب ممتعة داخل منطقة المشجعين الجديدة لرابطة المحترفين.

وتوفر منطقة المشجعين الجديدة كلياً لرابطة المحترفين، مجموعة من الألعاب الإلكترونية والتفاعلية المناسبة لجميع الأعمار، على أن تبدأ الفعاليات يوم المباراة قبل ساعتين من ضربة البداية، وتمتد إلى نهاية المباراة.

كما تنظم رابطة المحترفين، عروضاً ترفيهية مبهرة للجماهير في محيطة ستاد هزاع بن زايد، وينتظر أن تقدم من خلالها مجموعة من الفقرات الفنية والترفيهية المميزة، في تجربة استثنائية، على أن تبدأ الفعاليات في منطقة الجماهير قبل ساعتين من ضربة البداية، وتمتد إلى نهاية المباراة.

ومن اللقطات المحببة والمنتظرة للأطفال والكبار، تواجد «سعيد»، التميمة الرسمية لرابطة المحترفين، في مختلف الفعاليات التي تنظمها الرابطة على هامش نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، داخل وخارج الملعب.

وتوفر رابطة المحترفين، لجماهير الفريقين، خدمات ضيافة على أعلى مستوى، تتضمن العديد من نقاط بيع المأكولات والمشروبات المتنوعة داخل وخارج الملعب، وستكون متاحة لتقديم الخدمات لجميع الجماهير الحاضرة.