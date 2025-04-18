عموتة: الجزيرة جاهز لمواجهة استثنائية أمام شباب الأهلي



مراد المصري (أبوظبي)



أكد الحسين عموتة مدرب الجزيرة، أن فريقه جاهز لخوض في المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، يوم السبت، والتي وصفها بالاستثنائية، أمام منافس صعب مثل شباب الأهلي.

وأوضح المدرب المغربي في المؤتمر الصحفي الذي عُقد باستاد هزاع بن زايد، أن الجزيرة يسعى للوصول إلى درجة التركيز المطلوبة في هذا النوع من المباريات التي تتطلب جاهزية بدينة، وإعداداً ذهنياً مناسباً، واللعب على جميع الجزئيات اللازمة من أجل حصد الفوز، مع السعي لرفع درجة الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص مبكراً، لتسجيل الأهداف من ثاني أو ثالث فرصة على أقصى حد.

وأشار عموتة إلى أن شباب الأهلي، لديه خبرات متراكمة منذ سنوات، ما جعله منافساً على جميع الوجهات هذا الموسم، إلا أن فريقه يتطلع إلى استغلال أخطاء «الفرسان» للخروج بالنتيجة الإيجابية.

وأوضح أن الاستعانة بمحمد النني في مركز قلب الدفاع، يعود إلى الغيابات العديدة التي ضربت صفوف الجزيرة في الخط الخلفي، وأن اللاعب قدم أقصى طاقته ويساعد في عملية البناء من الخلف.

من جانبه أكد النني، أنه تحت رهن إشارة الجهاز الفني للعب في أي مركز يتطلبه الفريق، مبدياً تطلعه أن يُتوج الجزيرة موسمه بحصد اللقب.