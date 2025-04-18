باولو سوزا: إيجاد الحلول الهجومية لشباب الأهلي أمام الجزيرة

مراد المصري (أبوظبي)



أكد باولو سوزا مدرب شباب الأهلي، أنه يعمل على إيجاد الحلول للفاعلية الهجومية، من أجل التفوق على الجزيرة في المباراة النهائية لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي يوم السبت.

واعترف المدرب في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في استاد هزاع بن زايد، أن فريقه يصنع العديد من الفرص مؤخراً، إلا أنه لا يسجل الأهداف منها، وقال: «نسيطر على مجريات اللعب ونستحوذ على الكرة، إلا أننا نسعى رفع التركيز من أجل تسجيل المزيد من الأهداف من هذه الفرص، وفي جميع المباريات التي خضناها هذا الموسم، صنعنا نفس الفرص أو أكثر من المنافسين».

وأشار المدرب إلى أن الحصول على فترة أسبوع للتجهيز للمباراة أمر إيجابي، وساعدهم على خوض التدريبات اللازمة، وتحليل المنافس، من أجل وضع أفضل خطة في المباراة لحصد اللقب.

من جانبه اعتبر لوكا لاعب «الفرسان»، أن فريقه يملك الخبرة اللازمة للمباراة، بعدما سبق أن خاض مباراتين نهائيتين، وحقق الفوز فيهما هذا الموسم، في كأس السوبر وكأس السوبر الإماراتي القطري، وأن الفريق يدخل المرحلة الأخيرة من الموسم، وهو في حالة جيدة للغاية.