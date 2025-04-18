«تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم» ينظم البطولة الـ15



أبوظبي (وام)



نظم مركز تنمية القدرات لتأهيل أصحاب الهمم، البطولة الرياضية الخامسة عشر لأصحاب الهمم تحت شعار «انطلاقة التحدي»، وذلك برعاية الشيخة سلامة بنت طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس مؤسسة الليوان للثقافة والتراث، الرئيس الفخري للمركز، وبالتعاون مع نادي الجزيرة، وحضر الافتتاح أعضاء مجلس إدارة المركز وأولياء الأمور ومندوبو المدارس الحكومية وسيدات الأعمال في الدولة.‎‏

وقالت الدكتورة سميرة سالم حرز الله، مدير ومؤسس مركز تنمية القدرات، إن المستوى المتميز الذي وصلت إليه الإمارات في مجال خدمة ورعاية أصحاب الهمم، يعكس مدى التوجه الإنساني في أروع صوره، والرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة بحقوق أصحاب الهمم.‎‏‎

وأشارت إلى أن المركز يسعى من خلال هذه البطولة إلى تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه دعم هذه الفئة في المجالات المتعددة، ومنها المجال الرياضي للنهوض بقدراتهم، ودعت أولياء الأمور إلى حضور البطولات مع أبنائهم لتوثيق مدى أهمية هذه الفعاليات لدى أبنائهم.‎

من جانبه أكد الدكتور محمد فودة، الأخصائي النفسي بالمركز والمشرف التربوي، أن هذا الحدث يأتي تماشياً مع حملة التوعية التي يقيمها المركز على مدار 17 عاماً، لافتاً إلى أن البطولة ضمت طلاب من طيف التوحد والإعاقة الذهنية والداون سندروم، لما له من أثر اجتماعي ونفسي وسلوكي عليهم، مؤكداً أهمية نشر الوعي بشكل أكبر حتى يوصلوا تنمية مهاراتهم وإبداعهم.

‎‏‎وقدم عدد من طلبة مدرسة أشبال القدس عرضاً رياضياً، إضافة إلى عدد من العروض الاستعراضية للمدارس، وتم تكريم الشركات والأفراد والمؤسسات الراعية لهذه الفعالية الرياضية.

‎‏‎شارك في الألعاب الرياضية 37 مدرسة ومركز لذوي الهمم على مستوى الدولة، وبلغ إجمالي المشاركين في الألعاب من ذوي الهمم 400 طالب وطالبة، فيما حضر البطولة 450 من طلبة المدارس الخاصة والحكومية.‎‏‎

وتنوعت الألعاب في الفعالية حسب الفئات العمرية للطلبة من عمر 6 سنوات حتى 17 سنة فما فوق، وضمت الجري التتابعي والجري الزجزاجي وكرة السلة ونقل الكرات والتصويب.‎

وفي نهاية الحدث، تم تكريم الفائزين، حيث فاز بالمركز الأول مركز تنمية القدرات، وفاز بالمركز الثاني مدرسة المنارة، فيما فاز مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم بالمركز الثالث‏، وتم توزيع الميداليات على الطلاب الفائزين من ذوي الهمم.