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الرياضة

مدرب أرسنال يراهن على عودة هافيرتز إلى نهائي «أبطال أوروبا»

مدرب أرسنال يراهن على عودة هافيرتز إلى نهائي «أبطال أوروبا»
18 ابريل 2025 20:02

لندن (أ ف ب)

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راهن الإسباني ميكل أرتيتا مدرب أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم، على عودة المهاجم الألماني كاي هافيرتز قبل نهاية الموسم، إذ إن تعافيه من إصابة في أوتار الركبة يسير بشكل أسرع من المتوقع.
وكان من المفترض أن يغيب هافيرتز عن بقية الموسم، بعد خضوعه لعملية جراحية، إثر تعرضه للإصابة خلال معسكر تدريبي في دبي في فبراير الماضي.
وعلى الرغم من غياب الألماني كما البرازيلي جابريال جيسوس، تمكن أرسنال من بلوغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 2009، بعد فوز كبير على ريال مدريد الإسباني بمجموع 5-1.
وخفف أرتيتا من التوقعات حول إمكانية لحاق هافيرتز بمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في نصف النهائي، لكن اللاعب يسير على الطريق الصحيح، ليكون جاهزاً إذا ما بلغ أرسنال النهائي في ميونيخ في 31 مايو.
وقال أرتيتا «نصف النهائي؟، أعتقد أن الوقت ضيق جداً»، مضيفاً «لكن إن كان عليّ أن أراهن على عودته قبل الموعد المتوقع، أقول نعم».
وتابع «بالطريقة التي يعمل بها يوميا في صالة الألعاب الرياضية، ويشجع الجميع، لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يوقفه بعد الآن».
وخفف مشوار أرسنال الأوروبي من وطأة تراجع آماله في الفوز بلقب الدوري، حيث يتجه الفريق لإنهاء الموسم في المركز الثاني للعام الثالث توالياً.
ويبتعد أرسنال عن ليفربول المتصدر بفارق 13 نقطة مع تبقي ست مباريات فقط.
وقد يُحسم اللقب الأحد في حال فوز ليفربول على ليستر وخسارة أرسنال أمام إيبسويتش المتعثر.
وشدد أرتيتا على ضرورة تجنب هذا السيناريو، محذرا من التراخي في الدوري، خاصة أن التأهل إلى دوري الأبطال للموسم المقبل لم يُحسم بعد.
قال «سنتأكد من أننا نفوز بالمباراة كي لا يحدث ذلك، علينا أن نرتقي بمستوانا ونبدأ في الفوز بالمباريات».

الدوري الإنجليزي
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دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
أرسنال
ريال مدريد
ميكيل أرتيتا
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