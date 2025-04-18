زفيريف وشيلتون وسيروندولو إلى نصف نهائي ميونيخ



ميونيخ (أ ف ب)



بلغ الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الأول، والأميركي بن شيلتون «الثاني»، والأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو «الخامس» الدور نصف نهائي لدورة ميونيخ الألمانية في للتنس (500 نقطة)، بفوز الأول على الهولندي تالون جريكسبور 6-7 و7-6 و6-4، والثاني على الإيطالي لوتشانو دارديري 6-4 و6-3، والثالث على البلجيكي دافيد جوفان 6-2 و6-4 في ربع النهائي.

في المباراة الأولى، وفي أجواء باردة وتحت سماء ملبدة بالغيوم في بداية اللقاء، تبادل زفيريف وجريكسبور كسر الإرسال والضربات لأكثر من ثلاث ساعات، قبل أن يفوز الألماني، ليثأر من خسارته أمام نفس اللاعب في الدور الثاني من دورة إنديان ويلز قبل سبعة أسابيع.

وعلى الرغم من تأخره بمجموعة وكسر إرسال، نجح زفيريف في قلب النتيجة لصالحه بينما كان جريكسبور يرسل للفوز بالمباراة عند 5-4 في المجموعة الثانية التي خطفها الألماني في شوط كسر التعادل.

وفي المجموعة الثالثة، أنقذ زفيريف ثلاث فرص لكسر الإرسال في بدايتها، ثم كسر إرسال منافسه ليتقدم 4-3 ويُكمل المهمة على إرساله 6-4.

وسيلعب زفيريف المصنف ثالثاً عالمياً، والساعي إلى بلوغ نهائي ميونيخ للمرة الثالثة، بعد تتويجه في عامي 2017 و2018، مع المجري فابيان ماروجان أو البلجيكي زيزو بيرجس.

ولم يجد شيلتون المصنف 158 عالمياً أي صعوبة في حسم المواجهة الأولى بينه وبين دارديري، فكسب المجموعة الأولى 6-4 في 36 دقيقة، بعدما حسر إرساله في الشوط العاشر، والثانية 6-3 في 37 دقيقة بعدما رد على كسر إرساله في الشوط الثالث (1-2) بكسر اثنين لمنافسه في الشوطين الرابع والسادس.

وهي المرة الثانية التي يبلغ فيها شيلتون دور الأربعة هذا الموسم بعد الأولى في بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، عندما خسر أمام الإيطالي يانيك سينر المصنف أول عالمياً والمتوج بلقبها.

ويلتقي شيلتون في الدور المقبل مع سيروندولو الذي لم يعان بدوره أمام جوفان في أول مواجهة بينهما أيضاً، وتغلب عليه في ساعة و15 دقيقة.

وكسب سيروندولو المجموعة الأولى في 28 دقيقة بعدما كسر إرسال جوفان ثلاث مرات (الأشواط الثاني والرابع والثامن)، فيما خسره مرة واحدة (الثاني).

وتبادل اللاعبان كسر الإرسال في الشوطين الثاني والثالث من المجموعة الثانية، قبل أن يفعلها الأرجنتيني للمرة الثانية في الشوط العاشر ويكسبها 6-4 في 46 دقيقة.

وأكد سيروندولو بدايته الجيدة للموسم (ربع نهائي دورتي إنديان ويلز وميامي الأميركيتين لماسترز الألف نقطة)، وحقق انتصاره العشرين منذ يناير الماضي.

ويسعى الأرجنتيني الذي خرج من ثمن نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف الأسبوع الماضي على يد الإسباني كارلوس ألكاراز بثلاث مجموعات (3-6، 6-1، 6-0)، إلى بلوغ المباراة النهائية الثانية هذا الموسم، بعد خسارته في دورة بوينس أيرس، أيضاً على الملاعب الرملية، أمام البرازيلي جواو فونسيكا.