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الرياضة

بيرنلي يقترب من «البريميرليج»

بيرنلي يقترب من «البريميرليج»
18 ابريل 2025 21:06

 
واتفورد (رويترز)

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سجل جوش براونهيل هدفاً في الشوط الثاني ليمنح بيرنلي الفوز 2-1 على تسعة لاعبين من مضيفه واتفورد، ليمدد مسيرة الضيوف إلى 30 مباراة بدون هزيمة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم، ويقربهم من العودة للدوري الممتاز.
وصعد بيرنلي إلى صدارة الترتيب برصيد 91 نقطة من 43 مباراة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على ليدز يونايتد صاحب المركز الثاني.
وتقدم واتفورد، الذي تراجع للمركز 12، في الدقيقة الثامنة، عندما حول مامادو دومبيا تمريرة عرضية من روكو فاتا بضربة رأس للشباك، لكن صاحب الأرض أهدر عدة فرص لتعزيز تقدمه.
وشعر لاعبو واتفورد بالندم على إهدار الفرص في نهاية الشوط الأول، بعد أن نجح زيان فليمنج في إنهاء هجمة مرتدة سريعة لبيرنلي بضربة رأس رائعة في المرمى.
وبعد هدف التعادل، كثف بيرنلي ضغطه بعد الاستراحة، وسجل هدف الفوز في الدقيقة 58 بضربة رأس من براونهيل من مدى قريب.
وانهار واتفورد على الفور عقب الهدف الثاني، بعدما شاهد فرصته في الاقتراب من المراكز المؤهلة للأدوار الإقصائية تتبخر.
وتلقى موسى سيسوكو بطاقة حمراء بسبب دفعه فليمنج أثناء ركلة البداية، إثر الهدف الثاني، وتبخرت أي فرصة لأصحاب الأرض في العودة للمباراة عندما طُرد لاعب الوسط إيدو كاييمبي في الدقيقة 69 بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.
وواصل بيرنلي سجله الرائع في دوري الدرجة الثانية، إذ كانت آخر خسارة لفريق المدرب سكوت باركر بالدوري في نوفمبر الماضي.
وبيرنلي الفريق الثاني فقط في تاريخ دوري الدرجة الثانية الذي يخوض 30 مباراة متتالية دون خسارة في الموسم الاعتيادي، بعد أن حقق ريدينج هذا الإنجاز عام 2006. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
بيرنلي
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