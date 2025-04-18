الجمعة 18 ابريل 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جاسلي يتصدر «الحرة الأولى» في «جائزة السعودية»

جاسلي يتصدر «الحرة الأولى» في «جائزة السعودية»
18 ابريل 2025 21:09

جدة (رويترز)

أخبار ذات صلة
مريم كريم تحصد «ذهبية تاريخية» في «آسيوية القوى»
«المفاجأة المدوية» تشعل «سباق اللقب» في السعودية


حقق بيير جاسلي سائق ألبين المملوك لرينو مفاجأة كبيرة بتصدره التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات .
وسجل السائق الفرنسي أفضل زمن للفة على حلبة كورنيش جدة فائقة السرعة وقدره دقيقة واحدة و29.239 ثانية متقدما بفارق 0.007 ثانية عن لاندو نوريس متصدر بطولة «الفورمولا-1» وسائق فريق مكلارين.
واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثالث بفارق 0.070 ثانية عن الصدارة، فيما جاء الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين، الفائز في البحرين يوم الأحد الماضي، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن نوريس، بعد أربعة سباقات، في المركز الرابع.
ولم تعكس الحصة، التي أقيمت تحت أشعة الشمس في وقت متأخر بعد الظهر على شواطئ البحر الأحمر، الظروف التي ستقام فيها التجارب التأهيلية غداً وسباق بعد غد الأحد وكلاهما سيقام ليلاً.
ولا تزال الحصة بمثابة مقياس مفيد لثقة السائق على مسار شاق يناسب زيادة السرعة تدريجياً.
واحتل أليكس ألبون المركز الخامس مع وليامز، بينما جاء جورج راسل سادس أسرع سائق مع مرسيدس، متقدماً على كارلوس ساينز سائق وليامز ولويس هاميلتون من فيراري.
واحتل حامل اللقب ماكس فيرستابن، سائق رد بول والفائز بسباق جدة العام الماضي، المركز التاسع، بينما أكمل زميله في الفريق يوكي تسونودا المراكز العشرة الأولى.
واحتل السائق الأسترالي الشاب جاك دوهان زميل جاسلي المركز 16.
وحل أوليفر بيرمان سائق هاس، الذي شارك لأول مرة في «الفورمولا 1» مع فيراري كسائق بديل العام الماضي، في المركز 18 بعد احتكاكه بالحائط في المنعطف الأول، لكنه أكمل السباق دون أي أضرار. 

 

السعودية
جدة
الفورمولا-1
بطولة العالم للفورمولا-1
فيراري
ماكس فيرستابين
آخر الأخبار
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
"أورا ديفيلوبرز" تُسرع نموّها في الإمارات بإنشاء مقر رئيسي جديد وتعيينات قيادية
اليوم 15:24
كتاب صوتي
الترفيه
الذكاء الاصطناعي يهدد مستقبل قارئي الكتب الصوتية
اليوم 21:52
الإمارات تتصدر البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
الرياضة
الإمارات تتصدر البطولة الإقليمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو
اليوم 21:48
أحمد الفلاسي: «الألعاب الجامعية» نقلة نوعية في تطوير الرياضة الإماراتية
أحمد الفلاسي: «الألعاب الجامعية» نقلة نوعية في تطوير الرياضة الإماراتية
اليوم 21:36
كومباني: بايرن ميونيخ لا يستطيع تغيير الماضي!
الرياضة
كومباني: بايرن ميونيخ لا يستطيع تغيير الماضي!
اليوم 21:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©