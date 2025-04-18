جاسلي يتصدر «الحرة الأولى» في «جائزة السعودية»

جدة (رويترز)



حقق بيير جاسلي سائق ألبين المملوك لرينو مفاجأة كبيرة بتصدره التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات «الفورمولا-1» للسيارات .

وسجل السائق الفرنسي أفضل زمن للفة على حلبة كورنيش جدة فائقة السرعة وقدره دقيقة واحدة و29.239 ثانية متقدما بفارق 0.007 ثانية عن لاندو نوريس متصدر بطولة «الفورمولا-1» وسائق فريق مكلارين.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثالث بفارق 0.070 ثانية عن الصدارة، فيما جاء الأسترالي أوسكار بياستري سائق مكلارين، الفائز في البحرين يوم الأحد الماضي، ويتأخر بفارق ثلاث نقاط فقط عن نوريس، بعد أربعة سباقات، في المركز الرابع.

ولم تعكس الحصة، التي أقيمت تحت أشعة الشمس في وقت متأخر بعد الظهر على شواطئ البحر الأحمر، الظروف التي ستقام فيها التجارب التأهيلية غداً وسباق بعد غد الأحد وكلاهما سيقام ليلاً.

ولا تزال الحصة بمثابة مقياس مفيد لثقة السائق على مسار شاق يناسب زيادة السرعة تدريجياً.

واحتل أليكس ألبون المركز الخامس مع وليامز، بينما جاء جورج راسل سادس أسرع سائق مع مرسيدس، متقدماً على كارلوس ساينز سائق وليامز ولويس هاميلتون من فيراري.

واحتل حامل اللقب ماكس فيرستابن، سائق رد بول والفائز بسباق جدة العام الماضي، المركز التاسع، بينما أكمل زميله في الفريق يوكي تسونودا المراكز العشرة الأولى.

واحتل السائق الأسترالي الشاب جاك دوهان زميل جاسلي المركز 16.

وحل أوليفر بيرمان سائق هاس، الذي شارك لأول مرة في «الفورمولا 1» مع فيراري كسائق بديل العام الماضي، في المركز 18 بعد احتكاكه بالحائط في المنعطف الأول، لكنه أكمل السباق دون أي أضرار.