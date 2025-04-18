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الرياضة

إنريكي يحذر لاعبي سان جيرمان!

إنريكي يحذر لاعبي سان جيرمان!
18 ابريل 2025 21:18

 
لندن (د ب أ)

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حذر لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، من التهاون، في ظل سعيهم لصنع تاريخ جديد، من خلال إنهاء الموسم بدون خسارة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن سان جيرمان، يستضيف فريق لوهافر في ملعب حديقة الأمراء السبت، بعدما فاز في 23 مباراة، وتعادل في خمس في 28 مباراة خاضها حتى الآن، وهو ما جعل الفريق يتصدر جدول الترتيب بفارق 21 نقطة عن موناكو، صاحب المركز الثاني، مع تبقي ست جولات فقط على نهاية الموسم.
ولكن، بما أن من بين منافسي سان جيرمان في المباريات المقبلة فرق لو هافر ونانت ومونبيلييه، الذين يصارعون الهبوط، ونيس، الساعي للمشاركة في البطولات الأوروبية، وستراسبورج، يدرك إنريكي إنهم لا يمكنهم التراخي مع اقتراب نهاية الموسم، لاسيما وأن الفريق يستعد لمواجهة أرسنال في الدور قبل النهائي بدوري أبطال أوروبا.
وقال المدير الفني في مؤتمر صحفي: «نريد أن ننهي الدوري بدون هزيمة».
وأضاف: «إنه مصدر تحفيز، ولكن هذا الأمر سيكون صعباً، لأن لوهافر، الذي يصارع لتفادي الهبوط، أصبح أكثر خطورة مع دخول المباريات الأخيرة في الموسم».
وقال: «إنه اختبار جديد للفريق لصنع التاريخ، ولكننا ندرك أن المباراة ستكون صعبة، لأنهم عازمون على حصد النقاط، ونستعد لهذه المباراة بنفس الطريقة التي نستعد بها لأي مباراة ، كما أننا نستعد لبقية المباريات بنفس الطريقة، يمكن تحطيم رقم قياسي، رقم نادراً ما يتم تحطيمه».
وأضاف: «نحن أبطال- هذا هدف حققناه، ولكن اللعب لسان جيرمان يعني أن تكون في تنافس دائم أمام كل الفرق، ذلك نستعد لكل مباراة، بما في ذلك مباراة لوهافر، بالكثير من القوة والالتزام».

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
لويس إنريكي
دوري أبطال أوروبا
أرسنال
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